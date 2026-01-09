Merck (MSD) negocia la compra de Revolution Medicines por entre 24.050 y 27.486 millones de euros

Archivo - Logo de Merck Sharp & Dohme (Merck & Co). - MERCK - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Merck, conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, se encuentra en conversaciones para adquirir Revolution Medicines por una cantidad que oscilaría entre los 28.000 y 32.000 millones de dólares (24.050 y 27.486 millones de euros), según ha adelantado 'Financial Times' citando fuentes conocedoras del asunto.

De alcanzarse un acuerdo, la compra de la biotecnológica especializada en tratamientos oncológicos sería la mayor desde que Pfizer se hiciese con Seagen a finales de 2023 por 43.000 millones de dólares (36.934 millones de euros).

La noticia ha trascendido tan solo un día después de que 'The Wall Street Journal' asegurase que AbbVie se encontraba cerca de cerrar un acuerdo con Revolution Medicines, aunque, posteriormente, AbbVie sostuvo que dicha información era inexacta.

Esto elevó la cotización de Revolution Medicines desde el entorno de los 80 dólares (68,71 euros) hasta los 108 dólares (92,77 euros). De su lado, el pacto con Merck está animando la negociación preapertura al apuntar a una subida de más del 13%, hasta unos 123 dólares (105,65 euros).