Merck impulsa una acción por la detección precoz y el conocimiento de los síntomas del cáncer colorrectal - MERCK

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Merck ha impulsado la acción '#EscuchaATuColon', iniciativa para promover la detección precoz y el conocimiento de los síntomas del cáncer colorrectal, el cual será el tumor más diagnosticado en España en 2026, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que ha ofrecido una estimación de 44.132 nuevos casos.

"En Merck, entendemos que nuestra responsabilidad va más allá del desarrollo de tratamientos, tenemos el deber de impulsar la educación sanitaria", ha manifestado la directora de su Unidad de Oncología en España, Macarena López, quien ha agregado que, con esta campaña, se busca "poner en manos de los ciudadanos herramientas útiles", como el test de síntomas online de este laboratorio, "que actúa como un triaje preliminar".

En esta línea, se ha lanzado esta acción, que cuenta con el aval de la Fundación Sandra Ibarra, y que saca a las calles de Madrid a un equipo de 'walkers' para informar y concienciar a la población sobre la sintomatología asociada a este tipo de cáncer. "Queremos que la población pierda el miedo a consultar y entienda que la información siempre es la mejor prevención", ha explicado.

Todo porque el cáncer colorrectal se ha convertido en el segundo responsable del mayor número de muertes por cáncer a nivel mundial (9,3%), situándose solo por detrás del de pulmón. Además de este impacto en la mortalidad, las cifras de incidencia siguen en aumento, y es que será el segundo más frecuente en hombres -tras el de próstata- y en mujeres -solo por detrás del de mama-.

VIDA SALUDABLE Y DIAGNÓSTICO PRECOZ

"Hablar del cáncer es clave para mejorar su prevención", ha subrayado la superviviente de cáncer colorrectal, Susana Silva, que cree que es necesario "tratarlo con naturalidad y sin mitos, difundir las posibilidades de diagnóstico precoz y animar a todas las personas a escucharse con atención". La prevención "tiene dos pilares fundamentales y que dependen de nosotros", siendo el primero de ellos "el llevar un estilo de vida saludable con dieta mediterránea y ejercicio moderado", ha indicado la oncóloga médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la doctora María Carmen Riesco.

Además, aboga por "el diagnóstico precoz", por lo que "es fundamental participar en programas de cribado de este tipo de tumor". "Cuando el cáncer colorrectal se diagnostica en estadios tempranos, conseguimos supervivencias superiores al 90 por ciento", ha declarado, al tiempo que ha explicado que, "en fases tempranas, puede ser necesario solo un tratamiento quirúrgico", mientras que, en estadios más avanzados, se necesitarán "tratamientos complementarios como la quimioterapia".

De este modo, y con motivo de la celebración, este martes, 31 de marzo, del Día Mundial del Cáncer de Colon, se ha subrayado que la sintomatología está protagonizada por presencia de sangre en las heces, cambios en el ritmo intestinal o pérdida de peso inexplicable, fatiga o cansancio y malestar abdominal persistente.