Empresas.- MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, entre los tres mejores hospitales oncológicos, según Forbes

Archivo - Imagen de la fachada de MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten. - VITA&OLGA - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten ha sido incluido entre los tres mejores hospitales oncológicos en la lista Forbes, que destaca a los centros con mejores resultados por especialidad en España y evalúa a más de 700 hospitales.

"Nos enorgullece compartir que hemos sido reconocidos por Forbes España entre los mejores hospitales del país en el área de Oncología Médica. Este logro destaca nuestro compromiso con la excelencia clínica, la innovación terapéutica y la atención centrada en el paciente, gracias al trabajo incansable de un equipo multidisciplinar especializado", ha apuntado Santiago González-Moreno, director médico de MD Anderson Madrid-Hospiten.

El 'ranking' analiza centros de toda España teniendo en cuenta criterios como distintos índices nacionales e internacionales, resultados clínicos, los premios más relevantes, los últimos hitos alcanzados por cada centro y calidad en la atención al paciente.

MD Anderson Madrid-Hospiten resalta su estructura hospitalaria que integra cirugía oncológica avanzada -abordando más de 30 tipos de tumores-, radioterapia de precisión e inmunoterapia. Además, subraya que dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I que permite acceso a terapias innovadoras en las que el centro es referente, como la radioterapia adaptativa y la cirugía mínimamente invasiva.

Asimismo, destaca que su equipo médico está formado por más de 150 especialistas, que "acompaña al paciente a lo largo de todas las etapas del proceso oncológico", finaliza.