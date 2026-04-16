Más de 400 asociaciones participan en 'La voz del paciente', acción solidaria de Cinfa - CINFA

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Cinfa ha informado de que 436 asociaciones han participado en su iniciativa solidaria 'La voz del paciente', las cuales podrán ser votadas hasta las 12 horas del 6 de mayo y a través de la página web Lavozdelpaciente.cinfa.com.

Según ha indicado este laboratorio, cada una de las 100 entidades más votadas obtendrá una ayuda de 5.000 euros: 2.500 euros en dos años consecutivos, dado que la acción pasa a ser bienal y se ha duplicado la aportación económica de las ediciones anteriores. Así, "queremos reiterar nuestro agradecimiento y redoblar el compromiso con las asociaciones de pacientes", ha indicado su presidente, Enrique Ordieres.

La labor de estas entidades "es esencial para el bienestar de miles de personas que día a día afrontan una enfermedad o discapacidad, y de las familias que les cuidan", ha continuado, tras lo que ha mostrado su confianza "en que el aumento de las ayudas y la nueva periodicidad bienal de la iniciativa contribuyan a la consolidación de estos proyectos en todos los rincones" del país.

En este sentido, desde Cinfa han señalado que los programas de intervención directa presentados a esta acción, que cumple su quinta edición, comparten el mismo objetivo: mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas que afrontan una enfermedad o discapacidad, así como el de los familiares que les cuidan.

A la misma se han presentado un total de 102 entidades procedentes de la Comunidad de Madrid, cuyos proyectos abarcan diversos tipos de discapacidad y patologías, tales como el cáncer infantil, las enfermedades raras, el Alzheimer, la fibromialgia y la discapacidad física e intelectual.

UN TOTAL DE 300 PROYECTOS APOYADOS HASTA AHORA

En cuanto a las ediciones anteriores de esta iniciativa, esta compañía ha recordado que las donaciones llevadas a cabo a las asociaciones de pacientes han hecho posible la puesta en marcha de 300 proyectos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y familiares cuidadores de toda España.

Con las de esta nueva campaña, las ayudas alcanzarán los 1,6 millones de euros desde el inicio de la acción, en 2019, ha explicado Cinfa, que ha recordado que los apoyos recibidos se irán contabilizando en tiempo real y podrán visualizarse en un ranking.