Llega a España 'Pluvicto' para cáncer de próstata metastásico resistente a castración y positivo PSMA

Archivo - Imagen de recurso de una próstata. - MAGICMINE/ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación en el Sistema Nacional de Salud de 'Pluvicto' de Novartis [lutecio (177Lu) vipivotide tetraxetan], la primera y única terapia dirigida con radioligandos (TRL) para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata metastásico progresivo resistente a la castración (CPRCm) positivo para el antígeno de membrana específico de próstata (PSMA).

En concreto, está financiado e indicado en pacientes que han recibido tratamiento con inhibidores de la vía del receptor androgénico (RA) y dos líneas de quimioterapia con taxanos, o bien en pacientes que no son elegibles para una segunda línea de quimioterapia con taxanos, en combinación con terapia de privación androgénica (TDA) con o sin inhibidores de la vía RA.

El cáncer de próstata supone una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres, especialmente en mayores de 50 años. Este tipo de cáncer sigue siendo una de las mayores preocupaciones de salud pública debido a su alta prevalencia.

En su forma avanzada, el cáncer de próstata puede diseminarse a otras partes del cuerpo, convirtiéndose en una enfermedad más compleja de tratar. De hecho, la supervivencia a cinco años de las personas con CPRCm es de aproximadamente el 15 por ciento, lo que subraya la necesidad no cubierta de soluciones dirigidas para estos pacientes.

La terapia combina un compuesto dirigido (ligando, en este caso dirigido al PSMA) con un radioisótopo terapéutico (una partícula radiactiva, en este caso lutecio-177), actuando directamente sobre las células cancerosas que expresan PSMA, un biomarcador presente en más del 80 por ciento de los cánceres de próstata.

"Esta nueva terapia ha supuesto un cambio relevante en el manejo del cáncer de próstata metastásico resistente a castración. Es un tratamiento enmarcado dentro del concepto de oncología de precisión, y consiste en un tratamiento que va dirigido frente a una diana específica que es el PSMA", ha señalado la presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), Aránzazu González .

"Mediante una prueba PET con un radiofármaco, podemos detectar toda la enfermedad que expresa esa proteína de membrana, el PSMA y con otro radiofármaco, lutecio177 PSMA, dirigir un tratamiento hacia esas células tumorales de manera específica y con un perfil de seguridad muy favorable. De tal manera que tratamos lo que vemos y vemos lo que tratamos", ha explicado.

Sobre los beneficios, González afirma que "ha conseguido aumentar la supervivencia global y la expectativa de vida, retrasar la progresión, conseguir una respuesta tumoral y, además, mejorar la calidad de vida y aliviar el dolor y, por lo tanto, mejorar el estado funcional de los pacientes". En este sentido, "el principal reto es que todos los pacientes que tengan el perfil adecuado y estén en el momento de la enfermedad donde está indicado el tratamiento puedan acceder a esta innovación terapéutica independientemente del área geográfica donde se encuentren".

Su autorización está respaldada por los resultados del ensayo fase III 'VISION', en el que cumplió los objetivos primarios de supervivencia global (SG) y supervivencia libre de progresión radiológica (SLPr), reduciendo el riesgo de muerte en un 38 por ciento y el riesgo de progresión radiológica o muerte en un 60 por ciento, en comparación con el estándar de tratamiento.

ACERCA DE 'PLUVICTO'

Se trata de una terapia con radioligandos (TRL) intravenosa que combina un compuesto dirigido (un ligando) con un radioisótopo terapéutico (una partícula radiactiva, en este caso lutecio-177).

Después de la administración en el torrente sanguíneo, el radiofármaco se une a las células diana, incluyendo las células de cáncer de próstata que expresan PSMA, una proteína transmembrana. Una vez unidas, las emisiones de energía del radioisótopo dañan las células diana y las células circundantes, alterando su capacidad para replicarse y/o desencadenando la muerte celular.

Por el momento, está aprobado en EEUU, la UE y otros países para tratar a pacientes adultos con un tipo de cáncer avanzado denominado CPRCm con PSMA positivo y que ya han sido tratados previamente con otros tratamientos contra el cáncer (ARPI y quimioterapia basada en taxanos).