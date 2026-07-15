Archivo - Llega a España depemokimab para asma grave con inflamación de tipo 2 y rinosinusitis con pólipos nasales - GSK - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica GSK ha anunciado que ya está disponible en España 'Exdensur' (depemokimab) indicado para el tratamiento de mantenimiento complementario del asma grave con inflamación de tipo 2 y como terapia complementaria con corticosteroides intranasales para el tratamiento de pacientes adultos con rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) grave para quienes la terapia con corticosteroides sistémicos o la cirugía no aporta un control suficiente de la enfermedad.

Tras la aprobación por parte de la Comisión Europea en febrero de 2026 y la autorización por parte de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) el pasado mes de mayo, los profesionales sanitarios tienen ya disponible esta terapia para sus pacientes en el Sistema Nacional de Salud.

Se trata del primer y único biológico de acción ultraprolongada disponible en España para tratar enfermedades respiratorias con solo 2 dosis al año.

El asma afecta a más de 42 millones de personas en Europa, y alrededor del 5-10 por ciento de los pacientes tiene asma grave y muchos continúan experimentando exacerbaciones y una calidad de vida reducida a pesar del tratamiento. En España, hasta un 5,5 por ciento de la población española padece asma (alrededor de 2,5 millones de personas), siendo grave en el 7,7 por ciento de los casos y teniendo el 81,2 por ciento de estos pacientes inflamación de tipo 2.

Por su parte, los pacientes con RSCcPN (entre el 3% y el 6% de población española3) se enfrentan a síntomas debilitantes cada día a pesar de recibir tratamiento y haber pasado por cirugía, estando casi la mitad de ellos sin un buen control de su enfermedad.

Este nuevo tratamiento combina una alta afinidad de unión a la interleucina-5 (IL-5) y una vida media prolongada, lo que le confiere una elevada potencia, que permite la supresión sostenida de la inflamación de tipo 2, mediante la administración semestral, lo que podría abordar los retos actuales que existen en el manejo de estas enfermedades, como una mayor adherencia terapéutica.

"La llegada a España del nuevo tratamiento del asma grave y la rinosinusitis crónica con pólipos nasales amplía el arsenal terapéutico disponible actualmente en enfermedades inflamatorias respiratorias. La incorporación de nuevas opciones terapéuticas permite avanzar hacia un abordaje más individualizado, especialmente relevante en pacientes con enfermedad grave o mal controlada. En este contexto, disponer de alternativas adicionales basadas en la evidencia contribuye a optimizar la toma de decisiones clínicas en la práctica asistencial", señala la dcotora Silvia Sánchez, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

"Desde GSK, como compañía líder en salud respiratoria desde hace 57 años, nos llena de orgullo poder seguir cumpliendo nuestro compromiso de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades que suponen una elevada carga en su día a día; y seguir colaborando con los profesionales sanitarios de todas las especialidades implicadas en su manejo para hacer llegar la innovación a las personas que lo necesitan", ha añadido la directora médica de GSK España, Leticia de Luján.