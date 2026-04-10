Lladós (Farmaindustria-Amgen) reclama un "ecosistema" que fomente la innovación en Europa

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Farmaindustria y directora general de Amgen Iberia, Fina Lladós, ha reclamado un "ecosistema" que fomente la innovación en Europa, aprovechando el potencial que, a su juicio, tiene la región en el ámbito de la salud.

"Tenemos todos los elementos para ser exitosos, y es lo que tenemos que llevar a cabo asegurándonos de que actuamos rápido con la legislación apropiada a nivel europeo", ha afirmado en la segunda jornada del European Pulse Forum 2026 de Politico y beBartlet, que se celebra este viernes en el CosmoCaixa de Barcelona.

Ha señalado que pese a tener grandes investigadores, Europa no ha conseguido crear un modelo para materializar las ideas en productos reales, que sí han conseguido EE.UU. o China, ámbito que ha defendido abordar desde la "inversión pública" y la colaboración privada.

En este sentido, ha propuesto establecer nuevas directrices y políticas a nivel comunitario que "ambicionen cómo quiere ser Europa y cómo quiere liderar el camino de la biotecnología en el futuro", adaptando la legislación actual.

"Necesitamos más incentivos para asegurar que animamos a los investigadores a transformar sus ideas en nuevas empresas, y las que ya estamos establecidas, estamos motivadas para mantener nuestra investigación aquí", ha asegurado Lladós.