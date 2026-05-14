Lilly, en el marco de su 150 aniversario. - LILLY

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Lilly se ha marcado como objetivo, en el marco de su 150 aniversario, alcanzar los 150 millones de pacientes tratados con sus mendicamentos para 2030, lo que supondría llegar a duplicar el número de personas que ya acceden a sus productos en la actualidad y que estima en 71 millones.

Según ha detallado la compañía, España es un "enclave estratégico" para cumplir su meta y, en este sentido, ha recordado la inversión extraordinaria de 175 millones de dólares (unos 150 millones de euros) anunciada el año pasado para ampliar las capacidades de producción en la planta de Alcobendas (Madrid).

Estas instalaciones exportan medicamentos a más de 120 países en la actualidad y la farmacéutica espera que, tras las obras, que prevé que finalicen en 2030 sin interrumpir la producción, podrá cuadruplicar su volumen de actividad y generar 75 nuevos puestos de trabajo.

"España recibe una de las inversiones más importantes de Lilly en Europa, lo que refleja la confianza de nuestra compañía en el talento, la capacidad industrial y el ecosistema investigador del país", ha señalado el presidente y General Manager del Hub de Iberia de Lilly (España, Portugal y Grecia), Julio Gay Ger.

Lilly aterrizó en España en 1963 e integra en el país toda la cadena de valor del medicamento, desde la investigación, con estudios preclínicos, hasta la producción. En total, da empleo a más de 1.200 profesionales.

"Cumplir 150 años no es solo cuestión de permanencia, sino de relevancia continua: nuestro legado no está en lo que hemos hecho, sino en lo que los pacientes lograrán hacer mañana, gracias a la medicina", ha destacado Gay Ger.

UNA NUEVA ERA

De cara al futuro, Lilly apunta a una "nueva era transformadora", marcada por la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el cambio de paradigma para pasar de tratar enfermedades a prevenirlas.

La compañía cuenta con avances "relevantes" en desarrollo clínico, como un medicamento en fase III dirigido a la lipoproteína (a), uno de los principales factores genéticos de riesgo cardiovascular no tratados en la actualidad. También está investigando nuevos mecanismos de acción para indicaciones relacionadas con la obesidad, la diabetes y otras enfermedades metabólicas.

Asimismo, dentro de la búsqueda de avances para el futuro, Lilly ha formado una alianza con NVIDIA para utilizar la inteligencia artificial (IA) en todo el ciclo de vida del medicamento. En este contexto, consideran importante el desarrollo de marcos regulatorios que permitan a los pacientes acceder antes a las innovaciones terapéuticas.

"Lilly no existe para hacer medicamentos; hace medicamentos para que las personas puedan tener más de todo lo demás: más martes o más cumpleaños por ejemplo", ha resaltado Julio Gay Ger.