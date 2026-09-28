Lilly impulsa una iniciativa para llevar sus tratamientos para obesidad y diabetes a países de renta baja

Archivo - Imagen de recurso de las instalaciones de Lilly. - LILLY - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eli Lilly and Company ha puesto en marcha 'Lilly Change the Course Commitment' ('Compromiso para cambiar el rumbo'), una nueva iniciativa de salud global cuyo objetivo es lograr la paridad en el número de pacientes tratados con los medicamentos innovadores de Lilly para la diabetes y la obesidad.

Según ha explicado la compañía, esto se traduce en que, antes de 2040, se tratará a tantas personas con diabetes y obesidad en entornos con recursos limitados -incluidos los países de renta baja y media- como en los países de renta alta.

En la actualidad, por cada cuatro personas de países de renta alta que tienen acceso a los medicamentos de Lilly para la diabetes y la obesidad, solo una persona de países de renta baja y media puede acceder a ellos. Para cerrar esta brecha, la compañía se centrará en tres pilares: el desarrollo clínico de los medicamentos, sus vías de registro y acceso, y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios.

Este anuncio se produce tras la finalización, cinco años antes de lo previsto, de la iniciativa de salud global 'Lilly 30x30', que amplió el acceso a una asistencia sanitaria de calidad a 40 millones de personas en entornos con recursos limitados en 2025, superando así su objetivo original de llegar a 30 millones de personas al año para 2030.

"La innovación solo tiene sentido cuando llega a las personas que la necesitan. Por eso, como compañía médica que antepone la salud a todo lo demás, ahora vamos más allá. Con 'Lilly Change the Course Commitment', nuestro objetivo es tratar con nuestros medicamentos para la diabetes y la obesidad a tantas personas en entornos con recursos limitados como en los países de renta alta", ha destacado el presidente del Consejo de Administración y CEO de Lilly, David A. Ricks.

'Lilly Change the Course Commitment se articula en torno a tres áreas prioritarias'. La primera de ellas es desarrollar medicamentos para las personas que los necesitan. La compañía afirma que está trabajando para garantizar que sus medicamentos para la diabetes y la obesidad sean adecuados para las personas que viven en entornos con recursos limitados desde las primeras fases del desarrollo clínico, centrándose en los ensayos clínicos, las presentaciones farmacéuticas y el almacenamiento en cadena de frío.

La segunda de las áreas es registrar y ampliar el acceso a los medicamentos para que lleguen antes a las personas. Lilly asegura que tiene la intención de registrar sus medicamentos innovadores para la diabetes y la obesidad, incluidos los agonistas del GLP-1, en más países de renta baja y media, colaborando con las agencias reguladoras y los sistemas sanitarios locales para ampliar el acceso lo antes posible, centrándose en África, América Latina y Asia.

La tercera área es contribuir al fortalecimiento de los sistemas sanitarios. La compañía destaca que tiene como objetivo colaborar con organizaciones de salud global para ayudar a fortalecer los sistemas de atención primaria mediante la formación de trabajadores sanitarios comunitarios, el aprovechamiento de la tecnología y las herramientas digitales, y la mejora de la sensibilización, la prevención, el diagnóstico y la atención de las enfermedades en entornos con recursos limitados.

"En conjunto, estos esfuerzos tienen como objetivo ayudar a más personas a prolongar su esperanza de vida y mejorar su calidad de vida mediante un tratamiento precoz de la diabetes y la obesidad, reduciendo las complicaciones a largo plazo y, con el tiempo, previniendo nuevos casos de diabetes y obesidad", explican desde la compañía.

Lilly informará de los avances en el número de pacientes tratados en el marco de 'Lilly Change the Course Commitment' a través de su Informe anual de sostenibilidad y en los principales foros mundiales de salud.