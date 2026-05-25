Empresas.- Lilly anuncia resultados positivos de retatrutida para pérdida de peso en personas con obesidad

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Eli Lilly and Company ha anunciado resultados positivos del ensayo clínico de fase III 'Triumph-1', que ha evaluado la eficacia y seguridad de retatrutida, un triple agonista de las incretinas GIP, GLP-1 y glucagón, en desarrollo, en adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una complicación relacionada con el peso y sin diabetes.

Según ha detallado la compañía en un comunicado, a las 80 semanas, todas las dosis de retatrutida (4 mg, 9 mg y 12 mg) cumplieron los objetivos primarios y secundarios clave del estudio, proporcionando una pérdida de peso clínicamente significativa. El ensayo ha contado con 2.339 participantes.

Los pacientes tratados con retatrutida 9 mg y 12 mg perdieron una media de 29,2 kg (25,9%) y 31,9 kg (28,3%), respectivamente, mientras que quienes tomaron la dosis más baja (4 mg perdieron una media de 21,4 kg (19%). Además, el 65,3 por ciento de los participantes con retatrutida 12 mg alcanzaron a las 80 semanas un índice de masa corporal (IMC) menor de 30 kg/m2 , por debajo de los criterios para obesidad.

En una extensión ciega predefinida para quienes tenían un IMC mayor o igual a 35 kg/m2, los participantes que continuaron con la dosis más alta hasta las 104 semanas perdieron una media de 38,5 kg (30,3%). Además, retatrutida mostró mejoras significativas respecto al inicio en ciertos factores de riesgo cardiovascular, incluyendo colesterol no HDL, triglicéridos, presión arterial sistólica y proteína C reactiva de alta sensibilidad.

Los tipos de eventos adversos observados fueron generalmente consistentes con otras terapias basadas en incretina. Los más comunes en los participantes tratados con retatrutida fueron náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos e infección de las vías respiratorias superiores. Los episodios de disestesia e infecciones urinarias fueron generalmente de leves a moderados y la mayoría se resolvieron durante el tratamiento.

La mayoría de los participantes se mantuvieron en tratamiento con retatrutida. Las tasas de interrupción por eventos adversos fueron del 4,1, 6,9 y 11,3 por ciento, con retatrutida 4 mg, 9 mg y 12 mg, respectivamente, frente al 4,9 por ciento con placebo.

"CAMBIO DE PARADIGMA"

"En conjunto, estos resultados podrían representar un cambio de paradigma en el tratamiento farmacológico de la obesidad y refuerzan la posibilidad de avanzar hacia un abordaje cada vez más individualizado, adaptado a las necesidades de cada paciente", ha destacado la especialista del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla Virginia Bellido, una de las investigadoras en España con retatrutida.

La profesora de Medicina y Pediatría (Endocrinología) en la Escuela de Medicina de Yale, directora del Centro de Investigación de la Obesidad de Yale (Y-Weight) e investigadora principal, Ania Jastreboff, ha señalado que las personas que viven con obesidad "merecen" opciones de tratamiento "que se ajusten a la compleja biología" de esta enfermedad neurometabólica crónica.

"Desde la dosis de 4 mg, que alcanzó casi el 20 por ciento de pérdida de peso con una sola dosis de escalado, hasta la dosis de 12 mg que permitió perder un porcentaje de peso hasta ahora asociado a la cirugía bariátrica, retatrutida ofrece el potencial de un enfoque centrado en el paciente en el tratamiento de su obesidad", ha resaltado el vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Cardiometabolic Health, Kenneth Custer.

Lilly ha informado de que, en el próximo encuentro científico anual de la American Diabetes Association, se presentarán resultados adicionales de 'Triumph-1' junto con otros resultados del área de salud cardiometabólica de Lilly. Resultados adicionales y más detallados se publicarán en futuras reuniones médicas y en revistas científicas revisadas por pares.

También se compartirá a lo largo de este año nuevos resultados del programa de ensayos clínicos 'Triumph', incluyendo datos de 'Triumph-2', que evalúa retatrutida en adultos con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo 2, y 'Triumph-3', que estudia el uso de retatrutida en adultos con obesidad o sobrepeso y enfermedades cardiovasculares establecidas.