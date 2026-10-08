Empresas.- Lancôme invita a las mujeres a reflexionar sobre su salud mental y detectar signos de alarma con 'I'm fine'

Archivo - Imagen de recurso mujer triste mirando por la ventana. - ELEGANZA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lancôme ha lanzado la iniciativa 'I'm fine' ('Estoy bien'), con el objetivo de ayudar a las mujeres a reflexionar sobre cómo se sienten realmente y que puedan identificar señales de alarma de posibles trastornos de depresión o ansiedad, a partir de las que trabajar y pedir ayuda profesional si es necesario.

"Una de cada tres mujeres va a sufrir depresión o ansiedad", ha aseverado la directora general de Lancôme España, Eva Peláez, en el acto de presentación de la campaña mundial. Esta cifra, que duplica a los casos en población masculina, es el punto de partida de la iniciativa, lanzada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado.

Como ha explicado Peláez, es común responder "estoy bien" cuando se pregunta, pero muchas veces detrás de esta frase hay algo que queda "escondido". En este punto, se ha referido a la "presión social" por tener la mejor imagen, a ser madre y querer ser "perfecta" mientras se afronta la presión laboral o a etapas de cambio hormonal.

En estas y otras situaciones en las que las mujeres pueden sentirse identificadas, ha subrayado que "está bien no estar bien", algo a lo que quiere dar visibilidad Lancôme con su nuevo compromiso social, que busca que las mujeres puedan expresar abiertamente cómo se sienten y, sobre todo, poder identificar cuándo no están bien.

"Detrás del 'estoy bien' puede haber ruido, agotamiento, desesperación, culpa, miedo y silencio", expone el vídeo de la campaña, que tiene como protagonistas a las embajadoras internacionales de la marca de productos de belleza del grupo L'Oréal.

RECURSOS DIGITALES

La iniciativa se traslada a España con el apoyo de la Fundación Manantial, junto a la que Lancôme ha desarrollado una plataforma digital ('https://www.imfine.com/ES-ES'), de la mano de la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión (ADAA, por sus siglas en inglés).

El sitio web presenta dos cuestionarios autoevaluativos que ayudan a identificar primeras señales relacionadas con la ansiedad y la depresión. Según ha detallado la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Fundación Manantial, Helena de Carlos, se trata de herramientas estandarizadas basadas en una escala que se emplea en entornos profesionales.

"En unos minutos, igual que hacemos un chequeo de la salud física, podemos hacerlo de la salud mental", orientado a los dos trastornos mentales, que puede ser un "primer paso" que ayude a identificar a cada mujer cómo está, según ha explicado, para enfatizar, tras ello, que "no se trata de un diagnóstico", algo que solo puede ofrecer un profesional.

Una vez identificadas las señales de alerta, De Carlos ha destacado que es importante saber más acerca de lo que sucede, profundizar, y tener recursos para gestionarlo. Con este objetivo, la plataforma ofrece información para superar la barrera del desconocimiento, así como distintas estrategias psicológicas para ayudar a afrontar las distintas situaciones de la vida.

A este respecto, ha precisado que a cada mujer puede funcionarle una herramienta diferente, como ha ejemplificado, para unas pueden ser las técnicas de relajación o el 'mindfulness' y, para otras, hacerse una maratón. En cualquier caso, ha señalado que tener estos recursos no implica que ya nunca se va a sentir tristeza o nervios, pero sí es una vía para detectar cuándo dejan de ser normales y están impactando en el proyecto de vida.

Asimismo, ha apuntado que, si las señales de alerta son de un grado elevado, se debe consultar con el médico de familia de referencia y valorar a partir de ello si es necesario derivar a servicios especializados en salud mental.

ESTIGMA EN TORNO A LA SALUD MENTAL

Helena de Carlos ha subrayado que la salud mental es un "problema global" y un "reto de salud pública", pero que aún está rodeado de estigma a la hora de hablar sobre ello con una persona cercana.

Según una encuesta de Lancôme e Ipsos en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China, el 80 por ciento de las mujeres reconoce decir 'estoy bien' incluso cuando no es verdad y un 47 por ciento admite hacerlo a menudo.

Entre las 4.000 mujeres encuestadas, un 60 por ciento señala que le cuesta más hablar de salud mental que de otros temas considerados tradicionalmente tabú, como la fertilidad o la menopausia.

El 52 por ciento afirma que no habla de cómo se siente para no ser una carga para los demás; el 38 por ciento cree que debe afrontar sus problemas sola; el 31 por ciento no quiere parecer vulnerable y el 29 por ciento siente la presión de proyectar siempre una imagen positiva. Pese a todo, un 72 por ciento afirma arrepentirse de haber ocultado cómo se sentía realmente.

De Carlos ha advertido de que no abordar a tiempo un problema de salud mental puede hacer que derive en una discapacidad. Frente a ello, ha subrayado que el "primer paso" es hablar con una persona de confianza y que la sociedad esté preparada para hacer una escucha activa.

A partir de esta campaña, Lancôme y la Fundación Manantial esperan poder derribar el estigma y ayudar a las mujeres a permitirse parar y reflexionar sobre cómo están, deteniendo ese "piloto automático" que se activa en muchas para poder llegar a todas las tareas, poder identificar llamadas de atención y prevenir problemas mayores.

De cara al futuro, confían en que se puedan revertir las cifras de ansiedad y depresión en mujeres y fomentar la concienciación con el fin de que haya más inversión en salud mental.