'Kisqali' (Novartis) logra 4 años libres de progresión en un 25% de pacientes de cáncer de mama metastásico

La compañía farmacéutica Novartis ha anunciado este martes que el tratamiento con 'Kisqali' (ribociclib) en pacientes con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos y receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 negativo ((HR+/HER2-), en combinación con terapia endocrina, ha posibilitado que un 25 por ciento haya permanecido libres de progresión más allá de los cuatro años.

Los resultados del estudio, presentados en el Simposio de Cáncer de Mama San Antonio (SABCS) de Estados Unidos, muestran una mediana de supervivencia libre de progresión de 6,8 años y, aunque la supervivencia global no ha podido ser estimada, sí que ha demostrado ser "estadísticamente significativa" en los tres estudios de fase III MONALEESA2-12.

Estos beneficios ha largo plazo se han observado en las pacientes con independencia de su estado menopáusico, y se han alcanzado incluso en un porcentaje de pacientes con factores pronósticos desfavorables, como la afectación hepática o la presencia de treslocalizaciones metastásicas.

"El análisis más reciente del estudio MONALEESA muestra que una de cada cuatro pacientes con enfermedad metastásica permanecieron libres de progresión durante cuatro años o más", ha incidido el autor del estudio y director del Programa de Colaboración en Oncología Traslacional del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el doctor Pedram Razavi.

Tras ello, ha explicado que los análisis de biomarcadores han demostrado factores clínicos y genómicos "potencialmente asociados a estas respuestas extraordinarias", lo que "pone de manifiesto" la importancia de la medicina de precisión para identificar qué pacientes pueden obtener el mayor beneficio de los inhibidores de CDK4/6.

"'Kisqali' continúa cumpliendo su promesa de aportar un beneficio potencial en el tiempo de vida de las personas que viven con cáncer de mama avanzado", ha afirmado el director global de Desarrollo en Oncología de Novartis, Mark Rutstein.

EL ESTUDIO NATALEE REFUERZA EL BENEFICIO CON RIBOCICLIB

Por otro lado, se han presentado los datos a cinco años del estudio NATALEE, que refuerzan el beneficio sostenido en la reducción de la recaída a distancia con ribociclib en combinación con un inhibidor de la aromatasa no esteroideo (IANE), en comparación con un AINE en monoterapia.

Dichos resultados han sido consistentes en los subgrupos clave, tanto en pacientes con enfermedad con afectación ganglionar positiva como en aquellas con enfermedad ganglionar negativa, lo que refuerza a la terapia en combinación con un IANE como una opción terapéutica para ayudar a reducir el riesgo de recaída en la población más amplia de pacientes con cáncer de mama precoz HR+/HER2-.

"El estudio internacional NATALEE ha demostrado una reducción del riesgo de recaída invasiva en un 28 por ciento a cinco años. Además, disminuye el riesgo de recaída a distancia en un 30 por ciento, ayudando a evitar la progresión a enfermedad metastásica. Este beneficio se mantiene tras finalizar el tratamiento y es consistente en todos los grupos de pacientes, incluidas aquellas sin afectación ganglionar, pero con alto riesgo biológico", ha afirmado el presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), el doctor Rafael López.

Del mismo modo, ha detallado que este tratamiento destaca por su "buena tolerancia" y por permitir ajustes de dosis sin perder eficacia, lo que facilita la adherencia y la calidad de vida.

"El cáncer de mama HR+/HER2- es el más común en mujeres, aproximadamente un 70 por ciento, y, en los casos de alto riesgo, sigue existiendo una probabilidad importante de recaída que puede llegar a un 30 por ciento", ha agregado.

Por su parte, el jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia e investigador del estudio, el doctor Antonio Llombart Cussac, ha manifestado que uno de los mayores retos en el cáncer de mama temprano es el "riesgo persistente" de recaída, así como la posibilidad de que la enfermedad reaparezca en forma avanzada, donde ya no es curable.

"Por eso, es especialmente relevante que la terapia haya demostrado un beneficio consistente y clínicamente significativo en todos los perfiles de pacientes del estudio, incluidas aquellas sin afectación ganglionar. Estos resultados respaldan un avance importante en el tratamiento en fases iniciales, con el potencial de mejorar el pronóstico de un número mayor de pacientes", ha concluido.