La junta de Atrys Health aprueba la venta de la filial Aspy al Grupo Echevarne por 145 millones

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Atrys Health aprobó en su junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el pasado viernes 19 de diciembre, la venta de su filial Aspy Global Services --la división de prevención del grupo-- al Grupo Echevarne por 145 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV).

La compañía de telemedicina y servicios médicos anunció el pasado 4 de noviembre el acuerdo de venta, una operación que recibió la aprobación del regulador la semana pasada.

El monto de la operación se abonará en la fecha de cierre de la misma y estará sujeto al ajuste por deuda financiera neta.

Además, en la junta de accionistas de Atrys se ha aprobado la reelección de Josep María Echarri Torres como consejero dominical en representación de Inveready Civilón BI; de Ana Isabel López Porta en representación de Excelsior Times, ambos por un nuevo mandato estatutario de cuatro años, y de Antonio Baselga en representación de Onchena, por el mismo período temporal.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la reelección de KPMG como firma encargada de la auditoría de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

OBJETIVO: REDUCIR ENDEUDAMIENTO

Adicionalmente, el contrato de compraventa prevé un precio adicional y contingente de cinco millones de euros en caso de transmisión ulterior por parte de Grupo Echevarne a un tercero dentro del año siguiente al cierre de la operación, a un precio superior al de esta.

La compañía ha señalado que la desinversión del área de prevención responde a su "estrategia de centrarse en las áreas de negocio con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad, así como reducir de forma significativa los actuales niveles de endeudamiento".

De esta forma, los fondos obtenidos por la venta serán destinados a la reducción de la deuda financiera con una "drástica reducción del ratio de endeudamiento, que pasará de 3,8 a 1,1 veces, y comportará un ahorro de gastos financieros anuales de alrededor de 13 millones de euros". Asimismo, la firma ha detallado que se estima que la operación comporte una minusvalía contable de 45 millones de euros a nivel consolidado.

Atrys ya adelantó el pasado mes de junio que había recibido de un tercero una oferta no solicitada y no vinculante para adquirir la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital de Aspy Global Services y sus filiales.

El grupo completó en mayo de 2021 la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre Aspy, operación que le permitió elevar su capitalización hasta 520,3 millones de euros, frente a los 316,3 millones previos.