La IV edición del ‘Encuentro Anual de PatienTalks’ conecta a pacientes y profesionales sanitarios para impulsar la equidad, la humanización y la innovación en el sector. - CHIESI

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chiesi España & Portugal ha celebrado la IV edición del 'Encuentro Anual de PatienTalks' bajo el lema 'Conectando voces en salud: un espacio de diálogo para impulsar la equidad, la humanización y la innovación', en la que ha reunido a pacientes, profesionales sanitarios y otros agentes del sector implicados en la salud para compartir experiencias, debatir y sensibilizar acerca de los principales retos del sistema sanitario y contribuir a dar respuesta a las necesidades del paciente.

El encuentro ha ofrecido un espacio de reflexión y colaboración entre todas las partes implicadas en el recorrido asistencial, con el objetivo de identificar posibles vías de solución a inequidades que afectan a los/as pacientes y a sus cuidadores, y que trascienden a las cuestiones profesionales y asistenciales.

La jornada se ha estructurado en torno a cuatro mesas de debate que han abordado algunos de los principales retos sobre salud desde distintas perspectivas: 'One Health: pacientes y planeta, una salud interconectada'; 'La realidad del código postal en salud: equidad a la innovación'; 'Hacia una visión integral del cuidado: construyendo juntos para acompañar a pacientes y familias'; y 'Más allá de la enfermedad: el valor de la humanización'.

La primera mesa de debate, 'One Health: pacientes y planeta, una salud interconectada', ha sido moderada por el Dr. Àlvar Agustí, Chairman del Board of Directors de GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), en la que se ha abordado la estrecha relación entre la salud humana, animal y medioambiental desde la perspectiva de profesionales sanitarios y pacientes.

El Dr. Àlvar Agustí, Chairman del Board of Directors de GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), ha afirmado que "la salud de las personas y del planeta están relacionadas, puesto que el cambio climático y la polución atmosférica, entre otros aspectos, tiene un impacto directo en pacientes, especialmente en aquellos que sufren enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Asimismo, cabe destacar que el uso de determinados componentes incluidos en el tratamiento inhalado de pacientes respiratorios crónicos contiene gases que pueden influenciar el cambio climático".

La segunda mesa de debate, 'La realidad del código postal en salud: equidad en el acceso a la innovación', ha sido moderada por D. Juan Carrión, Presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), en la que se han abordado las desigualdades territoriales que pueden condicionar el acceso de los pacientes a los avances terapéuticos y a una atención sanitaria de calidad.

Carrión ha señalado que "la dependencia del acceso al diagnóstico y a la innovación del código postal supone una de las mayores injusticias para las personas con enfermedades raras y sus familias. El lugar donde naces o resides no debería determinar tus oportunidades de diagnóstico o de acceder a un tratamiento. No podemos permitir que existan pacientes de primera y de segunda: la innovación que no llega a los pacientes no es un verdadero progreso."

La tercera mesa, 'Hacia una visión integral del cuidado: construyendo juntos para acompañar a pacientes y familias', moderada por la Dra. Anna Vila, Responsable de la Unidad de Trasplante Pancreático y de Riñón del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha abordado la importancia de ofrecer un acompañamiento integral que contemple tanto las necesidades clínicas como las sociales y emocionales de los pacientes y sus familias.

La Dra. Vila ha destacado sobre cómo acompañar mejor a los pacientes durante el proceso asistencial, que "sería ideal poder disponer de un profesional sanitario con gran conocimiento de la patología tratada, en todas sus etapas y vertientes (diagnóstico, tratamiento, complicaciones, recursos y ayudas disponibles y etapas final de vida). Esto permitiría que dicho profesional asesore al paciente y sus cuidadores y que actúe como interlocutor entre todas las partes implicadas (profesionales, sanitarios, administraciones), poniendo al paciente en el centro."

La importancia de avanzar hacia una atención sanitaria más humana, que tenga en cuenta las necesidades y experiencias de las personas más allá de su enfermedad, ha centrado la cuarta y última mesa, 'Más allá de la enfermedad: el valor de la humanización'.

La Dra. Marina Berenguer, Hepatóloga del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, ha señalado que "el concepto clásico que asociamos con 'humanizar la atención sanitaria' es situar a la persona en el centro de la asistencia, reconociendo que detrás de cada diagnóstico existen una serie de necesidades, preocupaciones, expectativas y circunstancias personales que deben ser consideradas en el proceso asistencial. Ser amable, mostrar empatía, escuchar activamente, respetar la dignidad y la autonomía del paciente y facilitar su participación en las decisiones es clave en una situación que puede representar uno de los momentos más importantes y difíciles de su vida. Para humanizar estos actos diarios, hay que exigir cambios en la propia organización sanitaria: mejorar la accesibilidad, garantizar la continuidad asistencial, reducir las esperas innecesarias y, por encima de todo, proporcionar a los profesionales el tiempo y los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad individualizada".

El 'Encuentro Anual de Pacientes PatienTalks' forma parte de las iniciativas impulsadas por Chiesi para escuchar y dar voz a los pacientes, conocer sus necesidades e incorporar su perspectiva a lo largo de todo el recorrido de la enfermedad. Este compromiso se enmarca en el enfoque de Patient-Centricity de la compañía y en su apuesta por contribuir a una atención sanitaria más equitativa y centrada en las personas.

Dolors Querol, Directora de Medical & Technical Affairs de Chiesi España & Portugal, ha destacado que "con la continuidad de esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con un modelo colaborativo que sitúe a los pacientes en el centro y contribuya a mejorar su salud y bienestar. Esta cuarta edición, centrada en la equidad, la humanización y la innovación, refuerza la importancia de generar espacios de diálogo y colaboración entre pacientes, profesionales sanitarios y otros agentes del sector para avanzar juntos en la identificación de sus necesidades y en la búsqueda de respuestas que permitan mejorar su experiencia a lo largo de todo el proceso asistencial".