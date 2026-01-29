Italfarmaco lanza un tratamiento que cambia el microbioma vaginal en 28 días y mejora la fertilidad

Archivo - Útero, ovarios. Concepto de salud de la mujer, ginecología y sistema reproductivo - ELENA NECHAEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una suplementación con una formulación nutracéutica que incluye ácido fólico, melatonina y vitamina D3, entre otros compuestos, puede modular en 28 días el microbioma vaginal, factor esencial para mejorar la fertilidad, según el estudio INOBIOTIC, liderado por la ginecóloga e investigadora Julia Ramos y patrocinado por Italfarmaco.

En España, una de cada seis personas tiene problemas de fertilidad y el 37 por ciento de los casos se dan en mujeres, según el director médico de Italfarmaco, Carlos Badiola. Además, esta condición médica está influenciada por factores genéticos, ambientales, inmunológicos y hormonales, entre muchos otros. Esto complica el diagnóstico, y hace que en el 40 por ciento de los casos de infertilidad femenina no se sepa la causa.

La directora médica de HM Fertility Center de HM Hospitales, la doctora Ana Gaitero, ha explicado en la presentación de esta suplementación que el microbioma vaginal, el conjunto de microorganismos que habitan en el entorno vaginal y del que depende la fertilidad de una mujer, regula el pH de la zona genital, metaboliza sustancias como los hidratos de carbono o protege al organismo de infecciones. Según qué cepas de bacterias se encuentren en la zona, pueden ayudar en la implementación embrionaria o, en el caso contrario, a que prosperen infecciones vaginales. "Depende de qué bacterias estén funcionando en cada zona, tiene efectos perjudiciales o beneficiosos para nuestras mujeres que están buscando embarazo", ha detallado.

Los resultados de este estudio, realizado a 150 mujeres y publicados en el congreso de la American Society for Reproductive Medicine (ASRM), han demostrado que determinados perfiles microbianos como los 'Lactobacillus' se asocian a mejores resultados reproductivos, mientras que otros pueden "comprometer la fertilidad".

MEJORAS EN LOS MICROBIOMAS MÁS ALTERADOS

INOBIOTIC, que contó con un grupo control al que no se intervino y otro grupo que recibió la formulación nutracéutica - el complemento de Italfarmaco 'Ovusitol D'- compuesto por 4 gramos de mioinositol, ácido fólico, melatonina, vitamina D3, zinc y probióticos seleccionados, analizó los cambios en los Community State Types (CST).

Los CST son perfiles del microbioma vaginal que se definen por la composición bacteriana dominante. Un microbioma alterado puede producir fallos de implantación o abortos repetidos, entre otras complicaciones.

Julia Ramos, ginecóloga de la Clínica Vida Recoletas, ha declarado que en tan solo 28 días observan "una mayor probabilidad de transición hacia perfiles microbianos más favorables en las mujeres que recibieron la formulación nutracéutica". "En aquellas que partían de un CST claramente desfavorable, 1 de cada 3 mostró una evolución hacia comunidades asociadas a mejores condiciones para la fertilidad, frente a un 8,9% en el grupo sin intervención", ha seguido.

Este tratamiento, por lo tanto, aumenta por tres las probabilidades de cambios favorables del CST IV, el microbioma más alterado. También se ha demostrado que aumenta el 'Lactobacillus' del 7 al 30 por ciento y que se reducen los microorganismos vinculados a la disbiosis vaginal. Todo ello, mejora "la estabilidad del entorno reproductivo".

Gaitero, por su parte, ha subrayado que este estudio presenta el microbioma como un "nuevo eje modulable en la fertilidad". Además, poder abordarlo de una forma no invasiva y accesible, en la que no hace falta receta y se puede realizar de forma oral, supone "una ventaja significativa".

De esta forma, Italfarmaco ha recalcado su compromiso con la salud reproductiva de la mujer, reflejando su apuesta "por avanzar en áreas emergentes con impacto real en la fertilidad femenina" que puedan incrementar "las probabilidades de quedarse embarazada".