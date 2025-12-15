Empresas.- Italfarmaco celebra la IV edición de los Premios Imparables dedicada a la Innovación en Salud

Italfarmaco reconoce la innovación sanitaria en la IV edición de los Premios Imparables Sanitarios. - ITALFARMACO

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Italfarmaco ha celebrado la IV edición de los Premios Imparables Sanitarios en la que ha reconocido los proyectos que están transformando el futuro de la asistencia sanitaria en España.

El encuentro reunió a investigadores, profesionales sanitarios, representantes institucionales y líderes del ámbito científico y tecnológico.

Entre los asistentes, destacaron Giuseppe Buccino Grimaldi, embajador de Italia en España; Álvaro Acebrón, CEO y vicepresidente de Italfarmaco; y Santiago Carolá, director general de Italfarmaco España, junto a otras autoridades y responsables del ámbito sanitario.

Durante su intervención, el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, subrayó que "la salud nos plantea un reto colectivo que exige la cooperación de instituciones, empresas y comunidades" y destacó que la innovación sanitaria requiere "alianzas sólidas, confianza mutua y una visión compartida".

En este sentido, puso a Italfarmaco como ejemplo de cooperación entre Italia y España, traducida en "resultados concretos en empleo, investigación y desarrollo tecnológico que benefician a miles de personas y proyectan esta colaboración hacia el futuro". El embajador destacó asimismo que los Premios Imparables Sanitarios reflejan un compromiso con un sistema de salud "más eficaz, más justo y, sobre todo, más humano", recordando que "la ciencia no es únicamente técnica, sino también humanidad".

El director general de Italfarmaco España, Santiago Carolá, recordó que los Premios Imparables Sanitarios nacieron "con la ambición de reconocer a quienes, desde distintos ámbitos de la salud, representan lo mejor de nuestra sociedad por su capacidad de transformar y no rendirse".

Asimismo, subrayó el compromiso de la compañía con la innovación entendida en su sentido más amplio, señalando que "innovar no es únicamente desarrollar un dispositivo, una molécula o un algoritmo, sino transformar la realidad para mejorar la salud y la vida de las personas".

Un año más, los premiados recibieron la moneda italiana GRAZIE, acuñada por el Ministerio de Economía de Italia como homenaje a los profesionales sanitarios durante la pandemia y convertida en un símbolo de gratitud, memoria y respeto.

OCHO CATEGORÍAS

La edición de 2025 distinguió ocho proyectos que representan distintos ámbitos de la innovación sanitaria: salud digital, enfermedades raras, humanización, tecnología aplicada a la práctica clínica, inteligencia artificial, pediatría e iniciativas centradas en los pacientes.

En Innovación en Salud Digital resultó preciado Gemelos Digitales en Salud, un proyecto qie impulsa el desarrollo de gemelos digitales en biomedicina: simulaciones avanzadas basadas en datos reales capaces de reproducir órganos o tumores humanos para predecir la evolución de enfermedades y la respuesta a tratamientos. Desarrollada en el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) junto a su spinoff ELEM Biotech. Recogió el galardón el Dr. Alfonso Valencia, profesor de ICREA y director del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC-CNS, en nombre del centro y de ELEM Biotech.

En Innovación en Enfermedades Raras, el premio fue para Red Únicas, impulsada por el Hospital Sant Joan de Déu y FEDER y coordinada por el Ministerio de Sanidad, integra a 30 hospitales de todo el país para mejorar la atención a pacientes pediátricos con enfermedades raras. El premio fue recogido por la Dra. Encarna Guillén, jefa del Área de Genética y directora estratégica de Únicas-SJD del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y por Juan Fernando Muñoz-Montalvo, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS del Ministerio de Sanidad.

En la categoría de Innovación en Humanización se galardonó al proyecto InnovaHUCI, por su labor en la humanización de los cuidados intensivos, impulsa un modelo asistencial centrado en la persona y su familia, orientado a la prevención, diagnóstico y tratamiento del Síndrome Post- UCI. El galardón fue recogido por la Dra. María Ángeles de la Torre, médico adjunto de la UCI y coordinadora de la consulta de seguimiento post-UCI del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

El premio Innovador Joven fue para el Dr. Francisco Fernández Oliveros, jefe de Sección de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, qie lideró el primer trasplante pediátrico del mundo procedente de donación en asistolia controlada

El galardón a la Innovación en Tecnología Aplicada a la Práctica Clínica fue para WAZO, que revoluciona la formación en ecografía mediante un simulador online avanzado, que permite a los profesionales practicar exploraciones con realismo clínico desde cualquier lugar. Fue recogido por Jorge Méndez, CEO de WAZO, y Samuel Fernández, asesor científico de WAZO.

En Innovación Asistencial el proyecto galardonado fue DxGPT, un sistema pionero que aplica inteligencia artificial generativa al diagnóstico clínico dentro del sistema sanitario público desarrollado por Fundación 29, con el apoyo tecnológico de Microsoft desde hace más de dos años en los equipos de Atención Primaria del SERMAS. El galardón fue recogido por la Dra. Núria Ruiz Hombrebueno, directora general de Salud Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid.

La distinción en Innovación en Pediatría recayó en el Dr. Ricardo Martino Alba, jefe de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Niño Jesús y patrono de la Fundación porqueViven, pionero en cuidados paliativos.

Finalmente, el premio a la Innovación en Pacientes fue para Devolver la Voz a los Pacientes con ELA, un proyecto liderado por el Dr. Jordi Linares-Pellicer, investigador de la Universitat Politècnica de València y miembro del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, que desarrolla tecnologías asistenciales basadas en inteligencia artificial y permiten crear voces sintéticas personalizadas, preservando la identidad vocal de las personas con ELA, incluso cuando la enfermedad les impide hablar