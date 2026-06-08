Empresas.- El ISCIII y Gilead Sciences España colaboran un año más en las Becas de Investigación Biomédica

Marina Pollán y María Río. - ISCIII

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y Gilead Sciences España han firmado un año más el acuerdo de colaboración de la Convocatoria de Becas Gilead a la Investigación Biomédica, con el objetivo de impulsar la investigación y apoyar el talento científico en áreas con necesidades médicas no cubiertas mediante proyectos innovadores en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), en Hemato-Oncología y en Oncología Médica.

Esta convocatoria, que fomenta el desarrollo de la investigación asistencial en España, supone la 13ª edición de estas ayudas, en las que el instituto coordinará de nuevo la evaluación de proyectos presentados a la convocatoria.

Cada año, las Becas Gilead de Investigación Biomédica destinan cerca de un millón de euros para impulsar proyectos de alto valor científico, alcanzando una dotación global de más de 10,3 millones de euros desde que se inició, recibiendo un total de 938 proyectos, de los que se han financiado 221, y beneficiando a centros de investigación en 13 comunidades autónomas.

La directora del ISCIII, Marina Pollán, ha señalado que están muy satisfechos de colaborar de nuevo con esta iniciativa, en la que un año más apoyan a Gilead para seguir impulsando la investigación en España.

"Este es un año especial para el ISCIII, ya que la celebración de nuestro 40 aniversario es un motivo más para caminar de la mano con entidades amigas. Como principal organismo público de I+D+I en salud en España, consideramos la colaboración público-privada como una de las vías que nos permite reforzar una ciencia que llegue a la sociedad, atienda las necesidades de la ciudadanía y mejore la salud de las personas", ha sumado.

Por su parte, la vicepresidenta y directora general de Gilead España y Portugal, María Río, ha apuntado que estas becas representan una "apuesta firme y decidida" por la investigación y el talento investigador en España. "Apostar por la I+D biomédica en España es apostar por el futuro de nuestro sistema sanitario y la salud de todos los ciudadanos", ha añadido.

Asimismo, en esta decimotercera edición se otorgará un reconocimiento especial a aquellos trabajos presentados por jóvenes investigadores, una iniciativa con la que Gilead y el ISCIII buscan destacar "la labor investigadora y fomentar la experiencia y el talento de los científicos y científicas más jóvenes en diferentes áreas con necesidades médicas aún por cubrir".

En este sentido, la participación del ISCIII garantiza un año más "un proceso de evaluación riguroso, transparente e independiente", asegurando que los proyectos seleccionados respondan a los más altos estándares de calidad científica y relevancia clínica.

La evaluación de los proyectos será realizada por la red de evaluadores externos del instituto, lo que garantiza una total independencia en la decisión.

Las iniciativas ya pueden presentarse desde el pasado 1 de junio, y el plazo concluye el 30 de este mismo mes. Cada investigador principal solo podrá presentar un proyecto de investigación y se permitirá un máximo de dos proyectos por área terapéutica y centro asistencial sanitario al que esté adscrito el investigador principal (IP). Finalmente, el ISCIII será el encargado de la revisión de los proyectos y la realización del listado de prelación.