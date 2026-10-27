'Imfinzi' junto a 'Imdylltra' muestra beneficios en supervivencia en cáncer de pulmón microcítico extendido

Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha presentado los resultados del ensayo de fase III 'DeLLphi-305', que muestra que su medicamento 'Imfinzi' (durvalumab), combinado con 'Imdylltra' (tarlatamab), de Amgen, mejora la supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de progresión (SLP), frente al mantenimiento con durvalumab en monoterapia, en cáncer de pulmón microcítico en estadio extendido CPCP-EE.

El estudio, presentado en el Simposio Presidencial I del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) y publicado en 'The New England Journal of Medicine', ha contado con la participación de 563 pacientes para evaluar la combinación como tratamiento de mantenimiento de primera línea en pacientes con CPCP-EE que no han presentado progresión tras el tratamiento de inducción con inmunoterapia, quimioterapia basada en platino y etopósido.

En un análisis intermedio planificado, la combinación redujo el riesgo de muerte en un 58 por ciento, en comparación con la monoterapia utilizada como comparador, con una mediana de seguimiento de aproximadamente 16 meses. La mediana de SG fue de 21,1 meses con la combinación, frente a 12,7 meses con el comparador. Las tasas estimadas de SG a los 12 meses fueron del 79 por ciento y del 53 por ciento, respectivamente.

En el objetivo secundario relativo a la SLP, la combinación redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 66 por ciento frente al comparador, con una mediana de seguimiento de 13,9 meses. La mediana de SLP fue de 7,4 meses con la combinación frente a 1,9 meses con la monoterapia. Las tasas estimadas de SLP a los 12 meses fueron del 38 por ciento y del 10 por ciento, respectivamente.

El beneficio observado en supervivencia global y supervivencia libre de progresión fue consistente en subgrupos de pacientes con metástasis cerebrales o hepáticas.

La tasa de respuesta objetiva (TRO) confirmada fue aproximadamente seis veces superior con la combinación (26,4%) que con la monoterapia comparadora (4,1%). La mediana de duración de la respuesta (DR) fue de 12,7 meses con la combinación frente a 5,6 meses con el comparador.

SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD CONSISTENTES

La seguridad y la tolerabilidad de la combinación fueron consistentes con los perfiles de seguridad conocidos de ambos medicamentos. Los acontecimientos adversos de grado tres o cuatro relacionados con cualquiera de los tratamientos del estudio se notificaron en el 20,9 por ciento de los pacientes que recibieron la combinación y en el 10,8 por ciento de los tratados con durvalumab en monoterapia. La frecuencia de interrupciones del tratamiento con la combinación fue baja y no se registraron muertes relacionadas con el tratamiento.

El director adjunto del Lowe Center for Thoracic Oncology del Dana-Farber Cancer Institute e investigador coordinador internacional del ensayo, Jacob Sands, ha destacado que los resultados de este ensayo "podrían ser relevantes" en una enfermedad "en la que sigue siendo extremadamente difícil conseguir una supervivencia prolongada".

En la misma línea, la vicepresidenta sénior de Desarrollo Clínico Avanzado en Oncología de AstraZeneca, Leora Horn, ha subrayado que el tratamiento "podría cambiar el abordaje" de estos pacientes, al tiempo que el director de Oncología de AstraZeneca España, Ignacio Lombardero, ha puesto de relieve la importancia de "seguir investigando nuevas combinaciones y momentos de intervención para tratar de mejorar el pronóstico".