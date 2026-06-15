Empresas.- Ignacio Lombardero, nuevo director de Oncología de AstraZeneca en España

Ignacio Lombardero. - ASTRAZENECA

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha anunciado el nombramiento de Ignacio Lombardero como nuevo director de Oncología en España como parte de la estrategia de la compañía para "continuar expandiendo el posicionamiento en esta área terapéutica en España", sustituyendo a Laura Colón, que pasa a ser la presidenta de la compañía.

Esta decisión se produce en un momento de intenso desarrollo de investigación oncológica y amplio portofolio con numerosas indicaciones para tratar el cáncer. Lombardero cuenta con una amplia trayectoria internacional en la industria farmacéutica. Nacido en Madrid, se incorporó a AstraZeneca en 2014 y desde entonces ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo en estrategia, desarrollo corporativo, dirección de negocio y gestión de alianzas, con experiencia profesional por todo el mundo, pasando por posiciones en Europa, América y Asia.

En cuanto a su formación, es executive MBA por ESADE, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la South Bank University de Londres, y licenciado en Derecho con un máster en Derecho Corporativo por la Universidad San Pablo CEU (Madrid). A lo largo de su carrera ha liderado equipos multidisciplinares y proyectos corporativos orientados al impulso de la innovación y al desarrollo de talento, con el objetivo de contribuir a la incorporación de nuevas terapias en beneficio de los pacientes.

A lo largo de su carrera en AstraZeneca, Ignacio Lombardero ha liderado la estrategia y la dirección de unidades de negocio en distintos mercados. Entre 2023 y 2026 ejerció como global commercial & R&D vice president de la franquicia Fasenra en Estados Unidos, con responsabilidad sobre la estrategia comercial y de I+D global, el desarrollo del programa clínico y la coordinación internacional de la marca. Anteriormente, entre 2019 y 2023, fue senior business unit director de las áreas de Respiratorio e Immunología en Madrid, además de miembro del equipo directivo de AstraZeneca en España, en una etapa marcada por la especialización del entorno y la transformación organizativa.

Con anterioridad, entre 2017 y 2019, Lombardero ocupó el puesto de country president de AstraZeneca en Chile, liderando la estrategia de la filial y la relación institucional con el entorno sanitario. Entre 2014 y 2016, trabajó en Reino Unido como BD & global alliances management director, liderando proyectos internacionales de desarrollo de negocio y alianzas estratégicas, con foco en las áreas de Oncología y Respiratorio, incluyendo negociaciones, la integración de acuerdos y supervisión de colaboraciones globales.

Antes de su etapa en AstraZeneca, Lombardero desarrolló parte de su trayectoria en Almirall, donde fue head de la región de Asia-Pacífico (2012-2014) y ejerció como country manager interino de Canadá (2012) durante la puesta en marcha de la filial en dicho país. Anteriormente había ejercido como area manager de América, África y Oriente Medio (2008-2012).

La presidenta de AstraZeneca España y site leader del AstraZeneca Global Hub Barcelona, Laura Colón, ha declarado que este nombramiento refuerza su ambición de seguir transformando el abordaje del cáncer en España.

"Su visión estratégica, su experiencia internacional y su conocimiento del entorno sanitario español serán claves para acelerar la llegada de la innovación a nuestro país. Nuestro objetivo es transformar hoy el mañana del paciente con cáncer y esperamos que la incorporación de Ignacio nos ayude a redefinir el paradigma de su abordaje en nuestro país", ha añadido.

Por su parte, el nuevo director de Oncología de AstraZeneca España, Ignacio Lombardero, ha afirmado que afronta "esta nueva etapa con entusiasmo", ya que la compañía se centra en algunos de los tipos de cáncer más complejos y gracias a la innovación persistente que están trayendo, la compañía ha creado una de las carteras de productos y medicamentos en desarrollo más diversos del sector, con "el potencial de catalizar cambios en la práctica de la medicina y transformar la experiencia del paciente".

El perfil de Lombardero combina, según afirman desde la compañía biofarmacéutica, una "visión estratégica, experiencia internacional y un profundo conocimiento del entorno sanitario y farmacéutico".

"He tenido la oportunidad de ver de cerca su capacidad para impulsar el talento, construir equipos de alto rendimiento y liderar organizaciones complejas. Estoy convencida de que su liderazgo contribuirá decisivamente a seguir consolidando el papel de AstraZeneca como referente en oncología", ha concluido Laura Colón.