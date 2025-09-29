HT Médica estrena la nueva generación de tomografía por conteo de fotones para diagnóstico coronario

Archivo - Exploración coronaria con la nueva generación de tomografía por conteo de fotones. - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL Y HT MÉDICA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro HT Médica, servicio de radiología del Hospital Universitario San Rafael de Madrid, ha realizado la "primera" exploración coronaria en España con la nueva generación de tomografía por conteo de fotones, 'TC Photon Counting' (TCPC), utilizando el modelo 'NAEOTOM Alpha.Pro', de Siemens.

Así lo ha señalado el centro en un comunicado donde destaca que se sitúa "entre los primeros en Europa" en incorporar esta tecnología, y en el que además reafirma su apuesta por la innovación tecnológica, la excelencia clínica y la mejora continua de la atención al paciente.

Según ha detallado, el TCPC supone un salto tecnológico respecto a los TAC convencionales. Gracias a sus detectores de cadmio-telurio, cada fotón de rayos X se mide de manera individual y se clasifica por su energía, obteniendo datos espectrales en cada exploración, mejorando el contraste, reduciendo el ruido electrónico y permitiendo cortes de hasta 0,2 milímetros de grosor.

Así, esta tecnología ofrece una ultra alta resolución para evaluar arterias coronarias, stents y estructuras cardiacas y pulmonares; permite una reducción de artefactos por calcio, prótesis o dispositivos metálicos; una disminución de la dosis de radiación y de contraste, especialmente relevante en pacientes jóvenes o con insuficiencia renal; y una caracterización tisular avanzada, con mapas de yodo y estudios de perfusión, abriendo nuevas posibilidades diagnósticas.

DIAGNÓSTICOS MÁS PRECISOS

A través de todas estas ventajas, los diagnósticos de enfermedad coronaria son más precisos, incluso en pacientes con alto grado de calcificación o presencia de stents. Esto ayuda a planificar de manera más exacta intervenciones complejas como el implante de válvula aórtica trascatéter (TAVI) o cierre de orejuela.

Además, la rapidez de adquisición y la menor dosis de radiación reducen la necesidad de repetir exploraciones y mejoran la seguridad y la comodidad del paciente.

"Nuestro compromiso es acercar la innovación al paciente, ofreciendo modalidades diagnósticas en el contexto de una medicina de precisión para cuidar de su salud cardiovascular", ha afirmado el coordinador de Imagen Cardiotorácica de HT Médica, Jordi Broncano.

En la misma línea se ha expresado el gerente del Hospital Universitario San Rafael, César Téllez, quien ha insistido en que, para ellos, la innovación es "una herramienta al servicio de las personas".

MIRANDO AL FUTURO

Desde HT Médica, han señalado que su intención es incorporar esta tecnología en su práctica clínica diaria, desarrollar protocolos combinados anatómico-funcionales y aplicar herramientas de inteligencia artificial (IA) para explotar la riqueza de los datos espectrales en la cuantificación de placa y la imagen funcional.

El Hospital Universitario San Rafael, por su parte, continuará impulsando iniciativas que integren innovación tecnológica y excelencia asistencial, reafirmando su compromiso de ofrecer a la sociedad una atención de calidad, humana y de vanguardia.