Empresas.- HP y mAbxience crearán una solución de IA para optimizar el proceso de producción de anticuerpos monoclonales

HP y mAbxience crearán una solución de IA para optimizar el proceso de producción de anticuerpos monoclonales - MABXIENCE

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnologócia HP y mAbxience, entidad de Fresenius, han anunciado este jueves un proyecto encaminado a desarrollar una innovadora solución de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar el proceso de producción de anticuerpos monoclonales y biosimilares.

"Este es un claro ejemplo de tecnología con propósito: usamos Inteligencia Artificial no solo para optimizar procesos, sino para ayudar a que los tratamientos críticos lleguen a más personas, de manera más rápida y eficaz", ha afirmado el líder técnico del proyecto en HP, Sergio Martínez.

Por su parte, el director de Innovación de mAbxience, Timo Liebig, ha subrayado que la IA puede abrir "mucho potencial aún sin explotar" en la optimización de la biomanufactura, y que este proyecto es un "paso pionero" en la aplicación de la IA a la biotecnología industrial mediante la creación de un gemelo digital del proceso biológico, diseñado para mejorar la predictibilidad, la consistencia y la eficiencia en la producción a gran escala.

"Gracias a esta colaboración con HP, hemos desarrollado con éxito nuestro primer prototipo, que permite campañas de fabricación más eficientes, más sólidas y aún más controladas. Este proyecto demuestra cómo la innovación tecnológica puede traducirse directamente en un mejor acceso de los pacientes a terapias biológicas esenciales", ha manifestado el director de I+D en mAbxience, Iván Sánchez.

La integración de la IA en las operaciones de fabricación puede optimizar "significativamente" el enfoque de desarrollo hacia los biológicos, mejorando la eficiencia operativa y optimizando la utilización de recursos.

Su desarrollo se ha basado en datos reales de producción procesados mediante modelos avanzados de redes neuronales y validados en un entorno industrial, y permite a los equipos de mAbxience simular, analizar y optimizar distintas etapas del proceso de fabricación en cultivo celular.

Esta solución ha sido diseñada y validada en León, y también tiene potencial para replicarse en otros sitios y procesos de mAbxience en todo el mundo.