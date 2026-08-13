Hospiten lanza su nueva app para complementar su relación con los pacientes

Archivo - Hospiten lanza su nueva app apara complementar su relación con los pacientes - DAMIRCUDIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Hospiten ha anunciado el lanzamiento de su nueva app, con la que busca ofrecer una experiencia más intuitiva y accesible, y establecer un canal para complementar su relación con los pacientes.

Según ha indicado, la nueva versión de su aplicación tiene el objetivo de mejorar la navegabilidad, tras una imagen renovada, más cercana. De esta manera, esta actualización permite mejorar la interacción de los usuarios, facilitando la utilización de este servicio digital.

Entre las novedades que trae consigo la nueva app, que mantiene las funcionalidades que ya utilizan los pacientes, Hospiten ha destacado una evolución tanto visual como funcional, ofreciendo una organización más clara de contenidos y un acceso más cómodo en cuanto a los servicios digitales.

FUNCIONALIDADES

Con este lanzamiento, se busca "consolidar la aplicación como el principal canal digital de relación" con los pacientes, "permitiendo un fácil acceso a información sanitaria, resultados de pruebas, gestión de citas médicas con los profesionales, descargas de facturas, consultas de informes médicos, revisión de pruebas pendientes u obtención de justificantes", ha continuado.

Tras informar de que ahora se incorpora un acceso más ágil y seguro a través del establecimiento del reconocimiento biométrico, ha sostenido que esta incorporación forma parte de su estrategia de digitalización. Esta se centra en ofrecer una atención sanitaria cada vez más cercana, accesible y conectada.

"Más que una actualización tecnológica y visual, este lanzamiento significa un avance en la relación entre el hospital y el paciente, facilitando una mayor autonomía y comodidad en la gestión sanitaria", ha explicado Hospiten que, bajo el concepto 'Tu hospital, ahora también en tu mano', persigue la meta de "transmitir el sentido que la innovación tecnológica tiene cuando se emplea para mejorar la experiencia de las personas".