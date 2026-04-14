Hospiten elige a Siemens Healthineers para la transformación tecnológica del nuevo Hospital Madrid Boadilla

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Hospiten ha elegido a Siemens Healthineers como 'partner estratégico' en su transformación tecnológica para el nuevo Hospital Hospiten Madrid Boadilla, centro que va a integrar una "cartera completa de equipamento" de última generación para el cuidado continuo del área de diagnóstico por imagen y terapias avanzadas, aportando soluciones que marcan un "nuevo estándar en precisión, eficiencia y calidad asistencial".
Hospiten Madrid Boadilla va a incorporar equipamento avanzado como una resonancia magnética (RM) 3T y tomografía computarizada Photon Counting (TCPC), que redefine la capacidad de visualización y detalle con dosis optimizada. Esta apuesta sitúa al nuevo centro como un referente en diagnóstico por la imagen y terapias avanzadas y consolidad "una colaboración estratégica" orientada a la transformación asistencial a largo plazo.
Esta acuerdo estratégico entre ambas organizaciones, por un periodo de diez años, va a permitir la incorporación de más de 25 equipos de alta tecnología, junto con una solución integral de post procesado clínico avanzado, con una inversión de 22 millones de euros. Además, el acuerdo incluye, el mantenimiento evolutivo y programas de formación e investigación.
Al mismo tiempo, esta alianza se enmarca en el proceso de modernización de Hospiten, donde la innovación, la investigación clínica y la adopción de tecnología disruptiva se configuran como "pilares esenciales" de su evolución como marca global y como red hospitalaria con vocación docente, internacional y centrada en las personas. Su plan estratégico y de comunicación, además, subraya la importancia de reforzar su posicionamiento basándose en innovación, tecnología avanzada y experiencia asistencial de excelencia.
ECOSISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRAL
Aunque la renovación tecnológica en Hospiten forma parte del compromiso continuo del grupo con la mejora asistencial, la prioridad estratégica actual se centra en la creación de un ecosistema tecnológico integral en el Hospital Hospiten Madrid Boadilla, concebido desde su origen para operar con los máximos estándares de precisión diagnóstica y eficiencia operativa.
"Hospiten Madrid Boadilla es una expresión clara de nuestra visión de futuro, apostando por la tecnología más avanzada como palanca para ofrecer una medicina más precisa, eficiente y, sobre todo, más humana, siempre al servicio del bienestar de las personas", ha señalado el vicepresidente y consejero delegado de Hospiten, Pedro Luis Cobiella.
Por su lado, el director general de Siemens Healthineers, Alberto Martínez, ha indicado que esta colaboración incorpora soluciones de "última generación" en diagnóstico por imagen y terapias avanzadas que contribuyen de "forma positiva a la precisión, la eficiencia y la calidad asistencial de los pacientes de Hospiten".
La colaboración entre Hospiten y Siemens Healthineers consolida un modelo compartido basado en la excelencia tecnológica, la eficiencia en los procesos y la orientación constante hacia "una atención más humana, segura y personalizada". Con el nuevo Hospital Hospiten Madrid Boadilla, ambas organizaciones reafirman su apuesta por construir el futuro del diagnóstico por imagen y terapias avanzadas en España.