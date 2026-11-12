Hospital HM Nou Delfos de Barcelona cuadruplica su actividad en cirugía neurovascular desde 2020

Procedimiento angiográfico en un quirófano - HM HOSPITALES

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital HM Nou Delfos de Barcelona ha cuadriplicado su actividad en cirugía neurovascular desde 2020, cuando empezó a funcionar el programa especializado en tratar enfermedades vasculares del cerebro.

Desde entonces, el centro barcelonés ha superado la cifra de los 500 procedimientos de cirugía neurovascular, informa HM Hospitales este jueves en un comunicado.

Así, cada año hacen unos 160 procedimientos diagnósticos y terapéuticos en pacientes con afectaciones graves en vasos sanguíneos del cerebro y médula espinal, como aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas y fístulas, o conexiones anómalas entre arterias y venas.

ESPECIALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS

Paralelamente a este aumento, se ha consolidado una estructura asistencial con profesionales especializados de distintos perfiles y se han incorporado tecnologías de última generación: es tecnología avanzada para microcirugía, hemodinámica y técnicas endovasculares, que se suma a la existencia de un equipo de guardia las 24 horas.

El objetivo es maximizar la seguridad y la eficacia en un rango más amplio de patologías, y también ante casos de gran dificultad, ya que actualmente el 30% de los pacientes tratados tienen una complejidad extrema.

INMEDIATEZ Y ENFERMEDAD NEUROVASCULAR

Las enfermedades neurovasculares tienen como aspectos críticos esta necesidad de acceder a recursos muy especializados para algunos tratamientos, y también la necesidad de inmediatez.

Por eso el programa incluye a neurocirujanos vasculares, neurorradiólogos intervencionistas, anestesistas e intensivistas de guardia las 24 horas todos los días, y coordinación con especialistas en neurología y neurofisiología, entre otros.

Lideran el equipo multidisciplinar los doctores Cristóbal Perla y Perla (director de neurocirugía y responsable de patología neurovascular) y Pablo López Ojeda, y la asistencia se complementa desde 2022 con el Código Ictus en este hospital: con él se activa un circuito multidisciplinar urgente que agiliza el diagnóstico y el tratamiento.

El programa de cirugía neurovascular empezó en 2020 con la primera arteriografía y en 2021 se hicieron la primera embolización y el primer clipaje quirúrgico de un aneurisma cerebral.