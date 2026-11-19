HM Hospitales y el Ayuntamiento de Torrelodones impulsan un nuevo modelo de cooperación público-privada para anticiparse a la enfermedad y mejorar la salud de los ciudadanos. - HM HOSPITALES

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales, la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y el Ayuntamiento de Torrelodones han suscrito un convenio marco de colaboración para desarrollar el programa Decisión 30/30, una iniciativa de salud anticipativa que tiene como objetivo reducir en un 30 % la fragilidad y vulnerabilidad de la población del municipio de cara al año 2030.

Para alcanzar esta meta, el programa, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogable por periodos anuales, apuesta por la prevención, la detección precoz de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y el acompañamiento asistencial continuado, con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y actuar sobre los factores de riesgo antes de que aparezca la enfermedad.

El acuerdo situa a los municipios como agentes activos en la promoción de la salud pública y aprovecha su capacidad de proximidad, conocimiento de la población y movilización comunitaria para impulsar actuaciones preventivas con respaldo médico y científico.

Bajo el lema 'Anticipando vulnerabilidad. Protegiendo salud', Decisión 30/30 plantea un cambio de enfoque en la atención sanitaria: pasar de un modelo centrado fundamentalmente en responder a la enfermedad cuando esta se manifiesta a otro que permita identificar de manera temprana los factores de riesgo y las situaciones de fragilidad que pueden comprometer la salud de las personas, actuando sobre ellos antes de que se produzca un deterioro significativo.

La iniciativa se concibe, por tanto, como un paso previo a la atención sanitaria convencional, orientado a intervenir antes de que una persona llegue a convertirse en paciente y necesite acudir al hospital o a su centro de salud de referencia. El propósito es trasladar la prevención al entorno cotidiano de los ciudadanos, identificar posibles riesgos y actuar de forma anticipada, sin sustituir la atención médica cuando esta resulte necesaria.

Durante su intervención, la alcaldesa de Torrelodones ha destacado el alcance del acuerdo y su repercusión para el municipio: "Hoy firmamos algo más que un convenio. Firmamos un compromiso con la salud de todos los vecinos de Torrelodones". Cuidar de nuestros vecinos es prevenir, acompañar y llegar a tiempo. Decisión 30/30 nos permite hacerlo de la mano de un socio de primer nivel. Agradezco al doctor Juan Abarca y a todo el equipo de HM Hospitales su confianza y su implicación con Torrelodones. Juntos vamos a demostrar que anticiparse es la mejor medicina", ha señalado.

Por su parte, el presidente de HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, ha subrayado que "la salud de las personas no depende exclusivamente de lo que sucede dentro de un hospital, también está condicionada por sus hábitos de vida, su entorno y sus circunstancias sociales. Por eso, los municipios tienen un papel fundamental en la prevención y en la promoción de la salud. Con este acuerdo queremos poner nuestra capacidad asistencial, nuestro conocimiento médico y nuestra experiencia investigadora al servicio de Torrelodones, trabajando mano a mano con su Ayuntamiento para detectar riesgos, anticiparnos a la enfermedad y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos".

En este sentido, destacado que "el programa Decisión 30/30 representa una nueva forma de cooperación entre las administraciones locales y la sanidad privada, que no se limita a prestar asistencia sanitaria, sino que busca generar salud desde el propio municipio, integrando prevención, diagnóstico precoz y continuidad asistencial. Estamos convencidos de que la colaboración público-privada, cuando se articula en torno a objetivos compartidos y medibles, permite sumar capacidades y ofrecer respuestas más eficaces a las necesidades reales de la población".

El programa parte de la premisa de que muchas patologías crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o determinados procesos de deterioro funcional, están precedidas por factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad sobre los que es posible intervenir y busca acercar la prevención a los ciudadanos, favorecer la detección temprana de problemas de salud y consolidar un modelo de cooperación estable basado en la anticipación, la responsabilidad compartida y el acompañamiento continuado.

Con el fin de facilitar el acceso a la asistencia sanitaria cuando esta resulte necesaria, HM Hospitales aplicará descuentos sustanciales en los precios de las prestaciones para aquellas personas que no dispongan de seguro médico o cuando la atención requerida no esté cubierta por su aseguradora.

El programa Decisión 30/30 se articula en torno a tres grandes pilares: la promoción de hábitos saludables y la reducción de la vulnerabilidad antes de la aparición de la enfermedad; el diagnóstico anticipado y la detección precoz, mediante programas de cribado y evaluación de factores de riesgo, y el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados continuos.

El Hospital Universitario HM Torrelodones tendrá el respaldo del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC) y de la Fundación de Investigación HM Hospitales.