HM Hospitales supera los 800 millones de facturación en 2025, con el mayor crecimiento en los últimos 6 años

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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha cerrado el ejercicio 2025 superando por primera vez la barrera de los 800 millones de euros de facturación, con un total de 806,4 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior, equivalente a 72,4 millones de euros adicionales.

Se trata del mayor crecimiento porcentual registrado por el Grupo en los últimos seis años, excluyendo el periodo excepcional derivado de la pandemia, impulsado por el crecimiento sostenido de su red asistencial con la incorporación de nuevos centros y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, docentes y de investigación.

Según destaca el grupo, "estos resultados reflejan la consolidación de un modelo sanitario basado en la excelencia asistencial, la investigación, la innovación tecnológica y la formación de nuevos profesionales sanitarios, en un contexto marcado por la expansión territorial, la apertura de nuevos centros y el fortalecimiento continuo de sus capacidades asistenciales, docentes y de investigación.

"Superar por primera vez los 800 millones de euros de facturación es una consecuencia de algo mucho más importante: la confianza que depositan en nosotros cada día nuestros pacientes y profesionales. Estos resultados nos permiten seguir reinvirtiendo en aquello que define nuestro modelo: más capacidad asistencial, más innovación, más investigación y más docencia. En HM Hospitales seguimos demostrando que es posible crecer manteniendo nuestra independencia, pensando siempre en el largo plazo y poniendo al paciente en el centro de todas las decisiones" ha señalado Alejandro Abarca, consejero delegado de HM Hospitales.

En cuanto a los territorios, Madrid ha vuelto a liderar la actividad del Grupo con un incremento de facturación de 27,4 millones de euros (+6,7%), impulsado tanto por la consolidación de centros recientemente incorporados como por el crecimiento de hospitales ya consolidados. En este sentido, destaca el comportamiento del Hospital HM Rivas (+23%), del Hospital HM Torrelodones (+8,6%) y del Hospital Universitario HM Puerta del Sur (+8,1%), que continúan sus fases de crecimiento y desarrollo asistencial.

Además, la apertura y consolidación de nuevos centros, como el Hospital Universitario HM Madrid Río, el Hospital de Día HM Nuevo Norte y la incorporación del policlínico HM Boadilla Montepríncipe, aportaron conjuntamente 15,7 millones de euros adicionales a la territorial.

Por su parte, Barcelona ha mantenido su tendencia ascendente y ha superado por primera vez los 105 millones de euros de facturación, alcanzando los 107,9 millones de euros (+4,9%). Dentro de esta evolución destaca especialmente el Hospital HM Nou Delfos, que ha superado los 62 millones de euros de facturación tras crecer un 8,2% respecto a 2024.

La Territorial Sur ha registrado un incremento del 7,5%, impulsado especialmente por el comportamiento del Hospital Internacional HM Santa Elena, cuyo crecimiento ha superado el 17%, con un importante peso de la actividad internacional. Asimismo, el Grupo ha continuado reforzando su presencia en Andalucía con nuevos desarrollos asistenciales, como el Policlínico HM El Palo, inaugurado en marzo de 2026.

En la Territorial Noroeste, la incorporación del Hospital HM Santísima Trinidad, en Salamanca ha supuesto una aportación de 24 millones de euros al conjunto del territorio, consolidando además sinergias asistenciales y operativas desde su integración en el Grupo. Asimismo, tanto Galicia como León mantuvieron una evolución positiva durante el ejercicio, reforzando el crecimiento y el desarrollo progresivo de la red asistencial de HM Hospitales en el noroeste peninsular.

Este crecimiento asistencial en todos los territorios ha venido acompañado también del refuerzo de la estructura profesional de HM Hospitales, con una plantilla de 7.660 profesionales a cierre del ejercicio, con un 90% de contratación fija y una representación femenina del 77%.

Durante 2025, HM Hospitales ha continuado reforzando su apuesta por la innovación tecnológica, la investigación y la transformación digital como pilares estratégicos de su modelo sanitario. En este sentido, el Grupo ha mantenido una intensa actividad inversora, alcanzando un CAPEX total de 92,3 millones de euros, destinado tanto al desarrollo de nuevos centros como a la modernización tecnológica y la ampliación de capacidades asistenciales.

Parte de esta inversión se ha dirigido a la incorporación de equipamiento de última generación en diagnóstico por imagen, áreas quirúrgicas de alta complejidad y soluciones digitales orientadas a mejorar la experiencia del paciente y optimizar los procesos asistenciales. Entre las actuaciones más relevantes destacan la puesta en marcha de nuevos equipamientos tecnológicos y el desarrollo de áreas estratégicas, como la nueva sala de hemodinámica en A Coruña.

En este ámbito, HM Hospitales ha desarrollado las primeras telecirugías robóticas realizadas entre dos países de la Unión Europea, conectando España y Bélgica mediante tecnología 5G y el robot quirúrgico TOUMAI. Las intervenciones han sido lideradas por especialistas desde el Hospital Universitario HM Sanchinarro y han contribuido a situar al Grupo como referente internacional en innovación quirúrgica y salud digital. Este proyecto fue reconocido además en los Premios Ennova Health 2025 por su contribución al desarrollo de nuevos modelos de telesalud y cirugía digital.

La investigación ha seguido ocupando también un papel central dentro de la estrategia del Grupo a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y de acuerdos internacionales orientados al desarrollo de medicina personalizada, terapias avanzadas e innovación biomédica.

En este ámbito, se han continuado impulsando colaboraciones estratégicas con instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad de Pensilvania, consolidando un modelo de investigación traslacional enfocado en acelerar la llegada de los avances científicos a la práctica clínica diaria.

"La sanidad va a transformarse profundamente durante los próximos años y queremos seguir estando a la vanguardia de esa transformación. Invertimos en tecnología, investigación y talento porque estamos convencidos de que la mejor medicina del futuro será aquella que combine innovación, conocimiento y cercanía con el paciente. Nuestro compromiso es seguir construyendo una organización capaz de liderar esa evolución", ha destacado Alejandro Abarca.

HM Hospitales también ha continuado reforzando durante 2025 su apuesta por la docencia y la formación sanitaria. En este ámbito, CUHMED, el Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la UCJC, ha iniciado su cuarto año académico consolidando su crecimiento y aportando ya cerca del 50% de la facturación del área docente del Grupo.

Además, ha ampliado su modelo académico y docente mediante nuevos acuerdos universitarios en distintas comunidades autónomas. Entre ellos, destaca la alianza alcanzada en Galicia con la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y el impulso de nuevos grados vinculados al ámbito biosanitario, así como el acuerdo firmado con la Universidad Europea de Andalucía para integrar formación práctica, investigación y actividad asistencial en la red hospitalaria del Grupo en Málaga.

En paralelo, se continúa avanzando en el desarrollo de nuevos campus, titulaciones y proyectos formativos vinculados a las Ciencias de la Salud, reforzando un modelo que integra asistencia, investigación y docencia como parte de una estrategia de crecimiento y generación de talento sanitario.