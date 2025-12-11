HM Hospitales mejora 22 posiciones en el Ranking Global Merco Responsabilidad ESG 2025 sobre sostenibilidad - HM HOSPITALES

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo HM Hospitales ha logrado mejorar 22 posiciones respecto al año anterior en el Ranking Global Merco Responsabilidad ESG 2025, pasando del puesto 86 al 64, lo que la sitúa como una de las 65 empresas en España más responsables en materia de sostenibilidad, y que confirma su crecimiento "sólido y consistente" para incorporarla en su estrategia corporativa.

La puntación obtenida de 4.776 puntos refuerza su avance en criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conseguidos tras lograr el tercer puesto en el Ranking Sectorial de Empresas 2025, el 46 puesto en el Ranking Global de las Empresas más Responsables ESG y el 46 puesto en el Ranking de las Empresas más responsables en el Ámbito Interno, Clientes y Sociedad 2025.

Esta clasificación se ha elaborado a partir de un exhaustivo proceso de evaluación que incluye 60.205 encuestas, 24 fuentes de información y el análisis de indicadores objetivos facilitados por las compañías.

La mejora lograda afianza el compromiso de HM Hospitales con una sanidad "más sostenible, transparente y responsable", y ha mostrado su intención de seguir impulsando iniciativas orientadas a reducir su impacto ambiental, potenciar el bienestar y desarrollo de sus profesionales, mejorar la experiencia del paciente y reforzar las prácticas éticas y de buen gobierno que guían su actividad diaria.