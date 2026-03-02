HM Hospitales, Huawei y TRC dispondrán un showroom tecnológico aplicado al sector sanitario - HM HOSPITALES

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón; el CEO de la compañía tecnológica Huawei Iberia, Andrés Yin Hui; y el presidente de la también entidad tecnológica TRC, Alfredo Estirado; han firmado un acuerdo de colaboración por el que estas tres organizaciones dispondrán un showroom tecnológico global aplicado al sector sanitario.

Este convenio, que ha sido rubricado con motivo de la celebración en Barcelona del Mobile World Congress (MWC), se traduce en que las dos primeras compañías, junto con TRC como socio tecnológico, ubicarán estas instalaciones en el Centro Universitario HM de Ciencias de la Salud (CUHMED) de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, espacio que contará con un aula de exposición tecnológica, un laboratorio de Anatomía con avatar interactivo, un aula de simulación clínica, una sala de conferencias y distintas áreas comunes conectados.

"Este tipo de colaboraciones reflejan nuestra forma de entender la Sanidad: sumar conocimiento, tecnología y talento para seguir evolucionando hacia un modelo asistencial más eficiente, innovador y centrado en el paciente", ha afirmado Abarca Cidón, quien ha añadido que las alianzas estratégicas "permiten avanzar con mayor agilidad y trasladar los avances científicos y tecnológicos a la práctica clínica real, generando valor tangible para los profesionales y, sobre todo, para los pacientes".

En el showroom se mostrarán soluciones tecnológicas propias y de terceros, con aplicación real en el ámbito sanitario. Además, se sentarán las bases para la validación de nuevas soluciones tecnológicas en entornos clínicos reales, junto al desarrollo conjunto de iniciativas de salud digital, con lo que se busca impulsar la formación de los sanitarios del futuro y acercar la digitalización al sistema sanitario.

DIGITALIZACIÓN

En este sentido, se ha expuesto que esta digitalización enfrenta retos estructurales, como la interoperabilidad entre sistemas clínicos, la continuidad del servicio, la existencia de silos de datos y la integración de nuevas tecnologías sin comprometer la seguridad ni la calidad asistencial. El almacenamiento de datos médicos juega un papel crucial, por lo que la necesidad de infraestructuras de almacenamiento que garanticen alta disponibilidad, baja latencia y una gestión eficiente de grandes volúmenes de datos es cada vez más evidente.

Concretando los pormenores de este entendimiento, se ha señalado que Huawei y TRC facilitarán la tecnología y servicios para realizar casos de uso, además de participar en el diseño y ejecución de pruebas de concepto de interés para el sector salud. Por su parte, HM Hospitales se encargará de la validación de estos para que puedan ser extendidos como proyecto real.

En este punto, desde HM Hospitales han destacado su trayectoria asistencial, en su modelo centrado en el paciente, además de su papel activo dentro del Madrid Healthcare Hub. Por ello, se persigue la meta de avanzar hacia plataformas tecnológicas integradas que eliminen silos, faciliten la interoperabilidad entre sistemas médicos y permitan un acceso ágil y seguro a los datos por parte de equipos multidisciplinares.

"Este acuerdo y el anuncio de este showroom en el MWC reflejan nuestra apuesta por un modelo de innovación abierta, basado en la colaboración y en la experiencia acumulada de la compañía en el ámbito sanitario", ha afirmado Yin Hui, que ha añadido que el objetivo es "seguir mejorando la calidad asistencial y la adopción de tecnologías innovadoras".

Por su parte, Estirado ha manifestado que "este showroom es un entorno idóneo para convertir la innovación en soluciones aplicables, integradas y medibles, reduciendo incertidumbres mediante pruebas de concepto antes de su despliegue asistencial". "Nuestra aportación se centra en acompañar a los equipos sanitarios en todo el ciclo, desde el diseño del caso de uso hasta su implantación", ha asegurado.