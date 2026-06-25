Empresas.- HM Hospitales facturó en Catalunya más de 107 millones en 2025, un 4,9% más

Imagen del centro Nou Delfos - HM HOSPITALES

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

HM Hospitales facturó 107,9 millones de euros en Catalunya el año pasado (superando por primera vez los 105), lo que supone un 4,9% más, y encadena 8 años de crecimiento.

El Hospital HM Nou Delfos (su principal centro en Catalunya) destacó al superar los 62 millones de facturación, y creció así un 8,2% respecto a 2024, informa el Grupo este jueves en un comunicado.

Catalunya es uno de los territorios donde más ha invertido en los últimos años, con la adquisición, remodelación y ampliación de sus tres hospitales en Barcelona ciudad, además de policlínicos y centros especializados de la provincia.

EL SANT JORDI Y EL SANT CUGAT

También está construyendo el Hospital HM Sant Jordi, lo que "triplicará la capacidad de este histórico centro" del distrito barcelonés de Sant Andreu, y a final de año prevé empezar a construir el Hospital HM Sant Cugat, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Además esta semana ha adquirido el Grupo Creu Groga, cuyos centros sanitarios en las comarcas del Maresme (Barcelona) y La Selva (Girona) se integrarán en la red catalana de HM.

9,9% MÁS EN TODA ESPAÑA

En toda España, el Grupo facturó 806,4 millones de euros, un 9,9% más, lo que supone el "mayor crecimiento de los últimos seis años" excluyendo el periodo excepcional derivado de la pandemia.

Atribuye este crecimiento a la expansión sostenida de su red asistencial con la incorporación de nuevos centros y al fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, docentes e investigadoras.

ALEJANDRO ABARCA

El consejero delegado de HM Hospitales, Alejandro Abarca, ha destacado que el hecho de "superar por primera vez los 800 millones" de facturación es consecuencia de la confianza lograda de pacientes y profesionales.

Ha afirmado que estos resultados permiten seguir reinvirtiendo en más capacidad asistencial, más innovación, más investigación y más docencia, y ha añadido: "Es posible crecer manteniendo nuestra independencia, pensando siempre en el largo plazo y poniendo al paciente en el centro".

En 2025 el Grupo destinó 92,3 millones a abrir nuevos centros y a la renovación tecnológica, digitalización y ampliación de capacidades asistenciales de hospitales y policlínicos.

Hubo un crecimiento asistencial en todos los territorios y el Grupo alcanzó una plantilla de 7.660 profesionales a cierre del ejercicio, con un 90% de contratación fija y una representación femenina del 77%.