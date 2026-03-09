HM Hospitales abre un nuevo hospital universitario en Tres Cantos con una inversión global de 55 millones - HM HOSPITALES

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario HM Hospitales ha informado de la apertura, en el municipio madrileño de Tres Cantos, de un nuevo hospital universitario con una superficie construida de casi 9.000 metros cuadrados y una inversión global de 55 millones de euros.

Este centro está concebido bajo un modelo asistencial integral, tecnológico y sostenible, y con el objetivo de convertirse en referencia para esta localidad y su área de influencia, con una población estimada de 85.000 personas. El mismo, que incluye tanto el hospital como la Residencia Valdeluz Tres Cantos de inminente apertura, es un hospital general médico-quirúrgico de alta complejidad, moderno y plenamente adaptado a las necesidades asistenciales actuales.

El Hospital Universitario HM Tres Cantos se ha convertido en el undécimo centro de HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, por lo que refuerza su red asistencial en el eje norte de la región. El mismo va a ofrecer una atención sanitaria integral, personalizada y de máxima calidad, apoyada por tecnología sanitaria de vanguardia y un equipo médico altamente especializado.

Esta apertura "representa un paso estructural dentro de nuestro plan de crecimiento en la Comunidad de Madrid y, especialmente, en el eje norte de la región, una de las áreas con mayor dinamismo demográfico y empresarial", ha declarado el director territorial de este grupo sanitario en Madrid, el doctor Jesús Peláez, quien ha destacado que, con este proyecto, se consolida la presencia "en una zona estratégica, acercando un hospital universitario de alta complejidad a una población en constante crecimiento".

PLANTILLA INICIAL

El centro, en su fase inicial de apertura, arranca su actividad con una dotación equivalente a 44 profesionales a jornada completa (facultativos técnicos especialistas -FTE-), configurando un equipo multidisciplinar dimensionado para garantizar una atención de alta calidad desde el primer momento y una puesta en marcha progresiva, segura y plenamente adaptada a las necesidades asistenciales iniciales.

No obstante, la plantilla se ampliará de forma escalonada en función del crecimiento de la actividad y de las demandas de la población, hasta alcanzar en torno a 250 profesionales. De esta manera, se reforzará la capacidad asistencial y el compromiso con un modelo sanitario sostenible, flexible, orientado a la excelencia y generador de empleo cualificado.

"No se trata únicamente de abrir un nuevo centro, sino de implantar un modelo asistencial que integra tecnología de vanguardia, especialización clínica, sostenibilidad y vocación docente", ha expresado el consejero delegado de HM Hospitales, Alejandro Abarca Cidón, que ha agregado que el objetivo es "ofrecer una Medicina resolutiva, coordinada y basada en la excelencia profesional", con apoyo "en el trabajo en red con el resto de los hospitales del Grupo para garantizar continuidad asistencial y acceso a los mejores recursos diagnósticos y terapéuticos".

A su juicio, este hospital "nace preparado para crecer con su entorno y adaptarse a las necesidades futuras de la población". El mismo refuerza el "compromiso" con "una Sanidad Privada moderna, innovadora y centrada en el paciente", ha declarado.

CARTERA DE SERVICIOS

Ahondando en la cartera de servicios del Hospital Universitario HM Tres Cantos, este presta especial atención a áreas de alta demanda, como Pediatría, que contará con hospitalización pediátrica y consultas especializadas; Endocrinología; Ginecología y Obstetricia; Traumatología y Cirugía Ortopédica. Además, Radiología ya está activa, mientras que el Servicio de Urgencias lo hará en abril.

Con 45 camas de hospitalización, seis de Medicina Intensiva, cinco quirófanos y un Hospital de Día médico-quirúrgico con seis puestos de cama y seis sillones, este hospital dispone también de salas de observación, yesos y reanimación cardiopulmonar. A ello se suman 45 consultas externas destinadas al conjunto de áreas médicas y quirúrgicas, y un equipo de diagnóstico por imagen con TAC, resonancia magnética (RM), Radiología con telemando y ecografía, además de una Unidad de la Mujer dotada con ecógrafos, mamógrafo y densitómetro.

Este hospital, que cuenta con un laboratorio propio, dispone de un diseño con amplias zonas de espera diferenciadas, sistemas técnicos que permiten reconvertir áreas en unidades de aislamiento respiratorio y todas sus plantas completamente medicalizadas. Este está plenamente integrado en el entorno digital de HM Hospitales, lo que permite el trabajo en red, el acceso compartido de historias clínicas, la prescripción electrónica y una atención al paciente más ágil y personalizada a través de la nueva web y de la app del Grupo.

En cuanto al área docente, este centro forma ya parte de la red de hospitales privados universitarios de este grupo sanitario, bajo el paraguas de CUHMED, el Centro Universitario de HM Hospitales en Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Por último, desde HM Hospitales han indicado que este hospital se completa con la futura Residencia Valdeluz Tres Cantos, cuya interconexión permitirá traslados rápidos y seguros, garantizando continuidad asistencial, especialmente en el ámbito de la atención geriátrica. Todo en un entorno de sostenibilidad y eficiencia energética, con aislamiento térmico reforzado, climatización domotizada, sistemas de alta eficiencia e instalación solar fotovoltaica de aproximadamente 80 kW.