Empresas.- Hipra, galardonada por el Ministerio de Industria por su contribución a la autonomía estratégica

GIRONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hipra ha recibido este miércoles el premio 'Bien Hecho en España' que otorga el Ministerio de Industria por su contribución a la autonomía estratégica en el ámbito biotecnológico, la innovación científica y la capacidad productiva propia.

La compañía biotecnológica, que ha recibido el galardón de la mano del Rey Felipe VI en el Palacio Euskalduna de Bilbao durante el Congreso Nacional de Industria, trabaja para "fortalecer la capacidad sanitaria europea desde un enfoque One Health, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental".

El presidente de Hipra, David Nogareda, ha subrayado la capacidad de diseñar, producir, innovar y competir desde España, "con talento propio, con visión a largo plazo y con un fuerte compromiso con la sociedad", y ha destacado que esta industria genera puestos de trabajo e invierte de manera sostenida en España, en sus palabras.

Entre sus iniciativas, destaca el proyecto EU FAB, en el que la compañía fue seleccionada para garantizar una capacidad de producción flexible ante situaciones de emergencia, y el hecho de haber convertido la primera vacuna española contra la Covid-19, íntegramente fabricada y desarrollada en España y Europa.

La empresa gerundense reivindica ser la quinta en vacunas de salud animal en el ranking mundial, trabajar con más de 300 patógenos y haber desarrollado más de 20 vacunas veterinarias registradas ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la última década.