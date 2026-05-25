Empresas.- La herramienta 'AI Contouring' de Varian Eclipse obtiene el marcado CE

Imagen de la herramienta 'AI Contouring'. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La división Varian de Siemens Healthineers ha anunciado que las funciones de contorneado mediante inteligencia artificial ('AI Contouring') para su uso con el sistema de planificación de tratamientos 'Eclipse' han obtenido el marcado CE, lo que supone para la compañía un avance en el uso de la inteligencia artificial para facilitar la planificación de la radioterapia.

Según informa Siemens Healthineers, 'AI Contouring' está integrado en el sistema de planificación de tratamientos 'Eclipse', lo que permite delinear automáticamente más de 200 estructuras predefinidas a partir de imágenes de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), entre las que se incluyen órganos de riesgo, ganglios linfáticos y metástasis cerebrales diagnosticadas.

En este contexto, Siemens Healthineers destaca que la solución ofrece a los profesionales clínicos un punto de partida estandarizado y de alta calidad para la revisión y el perfeccionamiento. Su objetivo es mejorar la eficiencia y la consistencia de los contornos, al tiempo que se mantiene la supervisión clínica de las decisiones sobre la planificación del tratamiento.

La compañía subraya que, en la práctica clínica habitual, el delineado de los órganos y los volúmenes objetivo sigue siendo uno de los pasos más manuales, laboriosos y variables en la planificación de radioterapia. Así, añade que las diferencias en las interpretaciones, la presión derivada de la carga de trabajo y la creciente complejidad de los casos pueden generar variaciones entre los equipos asistenciales. "Esto incrementa el esfuerzo de planificación y contribuye a la carga general que soportan los departamentos de oncología radioterápica", agrega.

Asimismo, Siemens Healthineers afirma que el contorneo mediante inteligencia artificial está diseñado para reducir el trabajo manual repetitivo en los flujos de trabajo de radioterapia. Además, resalta que proporciona un punto de partida basado en las directrices dentro de los entornos clínicos existentes. Según la compañía, al limitar la variabilidad entre casos y equipos clínicos, la solución permite una planificación más coherente y eficiente. Como resultado, añade, los equipos de atención pueden dedicar más tiempo a las decisiones que requieren el criterio humano para ofrecer una atención más personalizada.

"El potencial de la inteligencia artificial en el ámbito del cáncer no consiste en sustituir el criterio clínico, sino en crear las condiciones para que este prospere", ha afirmado la directora de Oncología Digital de Siemens Healthineers, Ashley Smith.

"Al eliminar las dificultades de los procesos rutinarios, permitimos que los médicos se centren plenamente en las decisiones que determinan la atención de cada paciente. Así es como avanzamos hacia un tratamiento del cáncer más coherente, más eficiente y más humano", ha añadido.

"Aprovechando nuestra experiencia en el contorneado con IA, estamos integrando esta capacidad en los flujos de trabajo de radioterapia, mejorando la planificación del tratamiento con Eclipse y contribuyendo a ampliar el acceso práctico a la precisión basada en la IA de forma coherente a lo largo de todo el flujo de trabajo", ha señalado la directora de Imagen para el Tratamiento del Cáncer en Siemens Healthineers, Rebecca Schuster.

Las funciones de contorneado basadas en IA para su uso con el sistema de planificación de tratamientos 'Eclipse' se han presentado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología (ESTRO 2026) celebrado del 15 al 19 de mayo en Estocolmo (Suecia), y serán presentadas durante el congreso nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica del 3 al 5 de Junio en Alicante.