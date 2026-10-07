Hefame alerta sobre la llegada de las cadenas europeas: "Quieren crear hiperfarmacias en España"

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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Markerting y Marca Propia del Grupo Hefame, Isabel Santos, ha alertado de que hay una gran llegada de cadenas europeas "que quieren crear hiperfarmacias en España", además considera que el "tablero de juego" ha cambiado y las farmacias se enfrentan ahora a grupos europeos de gran capacidad financiera, además de los grandes operadores del comercio electrónico que ya acaparan gran parte del mercado.

Durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad que organizan EL ESPAÑOL e Invertia, la directiva de Hefame ha destacado que la tecnología está cambiando el día a día de las farmacias con opciones de mejorar la gestión de los pacientes, pero también ha influido en que estos pacientes lleguen con más información y exijan una atención más personalizada. Es por eso que la farmacia ya no puede competir solo por cercanía o producto, sin que debe adaptarse a las nuevas demandas.

Para afrontar los nuevos retos como la presión sobre márgenes y precios, o la incorporación de tecnología y análisis de datos, Santos apuesta por la integración sin perder autonomía. "Es una forma de proteger la independencia", ha indicado. Esta es la idea detrás de IAFARMA, el modelo de Hefame. El grupo cuenta ya con 315 farmacias integradas y más de 400 millones de facturación.