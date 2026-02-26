GSK presenta nuevos datos positivos de su vacuna recombinante adyuvada frente al virus respiratorio sincitial

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica GSK ha presentado nuevos datos de efectividad de su vacuna recombinante adyuvada frente al virus respiratorio sincitial (VRS), 'Arexvy', que muestra una asociación entre la vacuna en adultos, y la reducción de algunos riesgos asociados al VRS, como infarto de miocardio, ictus y reagudizaciones graves de la EPOC y el asma.

El estudio, presentado durante la RSVVW'26, la 9ª Conferencia de la Fundación del Virus Respiratorio Sincitial (ReSViNET), celebrada en Roma (Italia) del 17 al 20 de febrero, ha mostrado una asociación con una efectividad de la vacuna (EV) del 75,6% frente a la hospitalización relacionada con el VRS con una mediana de seguimiento de 5,6 meses (máximo de 9,7 meses) después de la vacunación.

La hospitalización por VRS representa una carga significativa tanto para los pacientes como para los sistemas sanitarios, especialmente durante los meses de invierno. En este contexto, se llevó a cabo un estudio retrospectivo de cohortes en Estados Unidos para evaluar la efectividad de la vacuna de GSK frente al VRS en la prevención de las hospitalizaciones relacionadas con este virus en adultos de 60 años o más.

El estudio incluyó a más de 2,5 millones de personas, entre ellas 520.440 vacunadas, que fueron emparejadas de manera exacta en una proporción 1:4 con un grupo control de 2.081.760 personas no vacunadas.1,2 El grupo vacunado recibió la vacunación entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de mayo de 2024, periodo en el que se observaron reducciones del riesgo durante la temporada analizada.

Otros criterios de valoración exploratorios mostraron una asociación con una EV del 63,1% frente a eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE), incluido el infarto de miocardio y el ictus, durante las hospitalizaciones relacionadas con el VRS en adultos de 60 años o más. También mostraron una asociación con una EV del 74,4% y el 61,6% frente a reagudizaciones graves de la EPOC y el asma, respectivamente, durante las hospitalizaciones relacionadas con el VRS en adultos de 60 años o más.

"Estos datos subrayan el valor de nuestra vacuna para el VRS en cuanto a su asociación con mejoras en la prevención de hospitalizaciones relacionadas con VRS y reducción del riesgo de acontecimientos agudos de determinadas patologías crónicas que se asocian a esta enfermedad potencialmente grave. Estamos orgullosos de nuestra contribución a la vanguardia de generación de nuevos datos en VRS para compartir con los profesionales sanitarios y seguir contribuyendo a mejorar los resultados en salud", ha señalado Christian Felter, director médico global de GSK para VRS.