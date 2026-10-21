GSK presenta datos de Ris-Rez en cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido previamente tratado

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía SK ha anunciado los primeros datos a nivel mundial de risvutatug rezetecan (Ris-Rez), su conjugado anticuerpo-fármaco (CAF) experimental dirigido a B7-H3, en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido (CPCP-EE) previamente tratado, que mostraron actividad antitumoral positiva y un perfil de seguridad manejable, sumándose a los datos de fase III notificados recientemente en pacientes con CPCP en China.

En el ensayo de fase Ib EMBOLD PanTumour-101 el fármaco alcanzó una tasa de respuestas objetiva (TRO) confirmada del 61% entre los pacientes evaluables a la dosis de 8 mg/kg, en comparación con el 32% a la dosis de 6 mg/kg. Estos hallazgos se presentarán en una sesión de pósters en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2026) que se celebra en Madrid del 23 al 27 de octubre.

Junto con los datos del estudio fase III ARTEMIS-008 de Hansoh en cáncer de pulmón de célula pequeña, estos datos respaldan la dosis de 8mg/kg que está siendo evaluada en el estudio global fase III de GSK, EMBOLD SCLC-301.

"Estos primeros datos a nivel mundial sobre este compuesto se suman al beneficio en supervivencia global estadísticamente significativo notificado recientemente en el ensayo pivotal de Hansoh en China. A medida que los datos sobre este anticuerpo conjugado-fármaco siguen ampliándose, seguimos centrados en acelerar el desarrollo clínico en cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido, en el que los pacientes a menudo recaen rápidamente y necesitan de forma urgente más opciones de tratamiento", advierte Hesham Abdullah, vicepresidente sénior y director mundial de I+D en Oncología de GSK.

"El cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido sigue siendo uno de los tumores más agresivos que tratamos, con tasas de supervivencia a los cinco años típicamente inferiores al 10%. Los pacientes cuya enfermedad reaparece tienen a menudo opciones limitadas y los tratamientos actuales pueden ser difíciles de tolerar. Las tasas de respuesta y el perfil de seguridad manejable observados con Riz-Rez son alentadores y respaldan la continuación de su desarrollo en este contexto", añade eldoctor Hye Ryun Kim, de la división de oncología médica en el Yonsei Cancer Center e investigador del estudio EMBOLD PanTumour-101.

Estos datos se presentarán junto con un conjunto más amplio de hallazgos del programa EMBOLD en el Congreso ESMO 2026, incluidos los resultados a nivel mundial de la cohorte de escalado de dosis del ensayo EMBOLD PanTumour-101, un análisis de la EPI de los estudios en fase precoz del fármaco y el diseño del estudio fase III mundial EMBOLD SCLC-301.