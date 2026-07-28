GSK lanza un plan de ahorro de 2.200 millones para impulsar el I+D

Archivo - FILED - 19 April 2018, Bavaria, Munich: The logo of British pharmaceutical giant GlaxoSmithKline (GSK) is pictured at the company's offices in Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica británica GSK ha anunciado este martes el lanzamiento de un programa trienal para financiar la inversión en su cartera de productos en fase avanzada y mejorar el margen operativo, que supondrá un ahorro anual de 1.900 millones de libras esterlinas (2.220 millones de euros) para 2029.

"Para financiar la inversión en la cartera de productos en fases avanzadas y en I+D, estamos iniciando un programa de ahorro de costes a tres años para simplificar la organización y reasignar capital y recursos", ha explicado Luke Miels, consejero delegado de GSK.

En este sentido, el ejecutivo de GSK ha explicado que los ahorros se reinvertirán principalmente, aunque una parte se destinará a mejorar los márgenes y la rentabilidad tras expirar las patentes de dolutegravir entre 2028 y 2030.

Asimismo, como parte de esta estrategia para acelerar su cartera de proyectos, el laboratorio planea establecer un nuevo centro global de I+D en Cambridge (Reino Unido), lo que supondrá el desalojo gradual hasta 2029 de su histórico centro de I+D en Stevenage (Hertfordshire).

El nuevo centro, de 27.870 metros cuadrados, ubicado en el Campus Biomédico de Cambridge, en el corazón del "Triángulo de Oro" de las ciencias de la vida en el Reino Unido, albergará las operaciones de I+D de GSK en el Reino Unido y a más de 1.000 científicos de la compañía.

El centro de GSK contará con laboratorios e infraestructura de vanguardia, equipados con tecnología de punta, para apoyar la investigación en las áreas prioritarias de la compañía: Oncología, Neumología, Hepatología, Vacunas y VIH.

Paralelamente al traslado a Cambridge, GSK también modernizará sus laboratorios de I+D en Ware (Hertfordshire), mientras que mantendrá su sede central global en Londres.

En total, la compañía planea invertir 400 millones de libras esterlinas (468 millones de euros) en tres años para respaldar estos cambios.