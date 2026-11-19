Archivo - Imagen de recurso inteligencia artificial. - ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

GSK está impulsando el uso de la inteligencia artificial (IA) y el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) en la investigación sanitaria a través de tres proyectos pioneros en los que colabora con un total de ocho hospitales en cuatro comunidades autónomas para mejorar la calidad y el valor de la evidencia que se genera en entornos asistenciales reales.

"En GSK entendemos la innovación y las nuevas tecnologías como herramientas clave para avanzar hacia una medicina más precisa y basada en evidencia real; en definitiva, como un aliado tecnológico al servicio de los profesionales sanitarios en beneficio de los pacientes", ha destacado la directora médica de la compañía en España, Leticia de Luján.

La biofarmacéutica está trabajando en este ámbito con el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el Hospital de Sant Pau (Barcelona), el Hospital del Mar de Barcelona, el Hospital Universitari Son Espases (Mallorca), el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), el Hospital General Sierrallana (Torrelavega, Cantabria), el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, el Hospital de Laredo (Cantabria) y la Fundació Althaia (Manresa).

Los tres proyectos a los que se están aplicando estas nuevas tecnologías son 'REVEAL-MM', centrado en mieloma múltiple, que ha permitido profundizar en los datos clínicos de aproximadamente 3.400 pacientes; 'TATIANA', enfocado en cáncer de endometrio, que ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre la enfermedad de 546 pacientes en estadio avanzado o en recaída; y 'HORION', orientado a la determinación del impacto del herpes zóster y sus complicaciones en los pacientes con tumores sólidos y hematológicos, que ha incluido información clínica de más de 16.500 pacientes.

En total, estas tres iniciativas ya han permitido enriquecer la información clínica de más de 20.500 pacientes de forma anonimizada, ampliando de forma significativa el conocimiento disponible sobre la práctica asistencial en el entorno real.

VALORACIÓN POSITIVA ENTRE LOS INVESTIGADORES

Los profesionales sanitarios implicados en los proyectos valoran positivamente los avances que suponen la IA y el NLP. El jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Joaquín Martínez, investigador en 'REVEAL-MM' ha destacado su capacidad para extraer y analizar de forma automatizada grandes volúmenes de datos clínicos, permitiendo agilizar la exploración de aspectos relacionados con el uso de fármacos, perfiles de pacientes, eficacia de los tratamientos o toxicidades asociadas.

En su opinión, estas tecnologías pueden tener un impacto importante en la toma de decisiones clínicas y en la atención de los pacientes oncohematológicos, sobre todo para desarrollar estudios clínicos fase IV virtuales y reforzar los estudios de vida real.

Por su parte, la oncóloga médica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona Cristina Martín, investigadora del estudio 'TATIANA', ha apuntado a la ampliación del conocimiento clínico y la identificación de necesidades no cubiertas que ofrecen las tecnologías.

"Hemos podido analizar por primera vez en España un gran volumen de historias clínicas electrónicas y describir las características demográficas y clínicas de las pacientes, así como los biomarcadores y patrones de tratamiento en cáncer de endometrio avanzado o en recaída en un entorno de práctica clínica real, antes de la incorporación de la inmunoterapia", ha explicado.

En la misma línea, el oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre e investigador en HORION ha calificado la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural de "auténtica revolución". "Esta tecnología está permitiendo entender mejor, por ejemplo, el comportamiento del herpes zóster en pacientes de riesgo, lo que nos ayuda a comprender el comportamiento real del virus y la efectividad de las estrategias preventivas a una escala y velocidad que de otro modo serían imposibles", ha detallado.