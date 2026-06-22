GSK impulsa una campaña inspirada en el poeta Vicente Aleixandre para concienciar sobre el herpes zóster

Archivo - Herpes zóster. - TRIOCEAN/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

GSK ha puesto en marcha la campaña 'El poema que nunca se escribió', con la que busca concienciar sobre el herpes zóster a través de la figura del poeta y ganador del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, quien sufrió la enfermedad y, como consecuencia, la pérdida de visión en uno de los ojos, lo que le impidió escribir durante años.

"Nuestra intención es contribuir a mejorar el conocimiento del herpes zóster y de sus complicaciones, ya que sabemos que, para muchas personas, es todavía una gran desconocida", ha señalado la directora médica de GSK España, Leticia Luján, quien ha puesto en valor la importancia de concienciar desde una "perspectiva humana y rigurosa".

La iniciativa cuenta con la colaboración del poeta Antonio Colinas, quien además de contar con un Premio Nacional de Literatura, fue discípulo y amigo cercano de Aleixandre. Como homenaje y acción de sensibilización, Colinas ha escrito un poema inspirado en el episodio que sufrió Vicente Aleixandre con el herpes zóster, que puede verse en la estación de Metro de Madrid que lleva el nombre del premio Nobel.

"Mi colaboración en este proyecto responde a razones muy entrañables, como la de escribir sobre el que fuera mi maestro y amigo durante 20 años. Esto me permitió contar no solo con su magisterio literario sino a la vez estar cerca de momentos suyos muy decisivos, como el de la dura prueba que supuso esta enfermedad vírica que precisamente padeció en los días que siguieron a la concesión de su Premio Nobel", ha destacado Colinas.

Asimismo, se llevarán a cabo otra serie de acciones de sensibilización sobre el herpes zóster vinculadas a la figura del poeta. Una de ellas se realizará de la mano del divulgador literario Nestor López Baruque (@nestorbaruque). Se trata de un concurso de relatos sobre el herpes zóster en Instagram, con el que se pretende recuperar las líneas que la enfermedad silenció.

QUÉ ES EL HERPES ZÓSTER

El herpes zóster, conocido popularmente como 'culebrilla', es una enfermedad causada por la reactivación del virus de la varicela zóster (VVZ), el mismo virus que causa la varicela. Más del 90 por ciento de la población adulta en España ha pasado la varicela en su infancia y, por tanto, es susceptible de tener un herpes zóster, ya que el virus permanece latente en el organismo y, como consecuencia de una bajada en sus defensas, puede producirse su reactivación.

Se estima que una de cada tres personas de entre 50 y 90 años desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida. A los 85 años, esta probabilidad aumenta a una de cada dos personas.

Entre las complicaciones derivadas del herpes zóster se encuentra la afectación oftálmica, como la que sufrió Vicente Aleixandre. El presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, José Manuel Benítez del Castillo, ha explicado que la enfermedad puede provocar alteraciones leves, como enrojecimiento e irritación, y otras complicaciones más graves que podrían conllevar la pérdida de visión.

"Por este motivo, es importante acudir al especialista cuando aparecen síntomas como erupción alrededor de los ojos o dolor, ya que un diagnóstico precoz mediante un examen oftalmológico adecuado puede atajar la inflamación de los tejidos y reducir el riesgo de pérdida de visión y ceguera si no se trata adecuadamente", ha destacado Benítez del Castillo, subrayando la importancia de conocer el virus.

Cuando el virus del herpes zóster se reactiva, los síntomas iniciales más comunes son picor, dolor localizado de tipo quemante o descargas eléctricas, habitualmente en el tórax, abdomen o cara en un solo lado del cuerpo, dolor de cabeza y malestar general que suelen durar entre uno y cinco días.

Tras esto, empieza la fase aguda, en la que aparecen zonas enrojecidas en la piel y pequeñas ampollas con líquido que se agrupan formando racimos, acompañadas de un dolor punzante de sensación ardiente. La forma en la que aparecen las ampollas es la que da el nombre familiar de 'culebrilla' al herpes zóster.

Al cabo de unos 10 días, las vesículas dan lugar a costras que, normalmente, duran entre dos y cuatro semanas, desapareciendo con ellas los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, en algunas personas el herpes zóster se puede complicar dando lugar a la neuralgia postherpética, un dolor que persiste después de que la erupción se haya curado y que puede prolongarse meses o incluso años.

Otras complicaciones menos frecuentes del herpes zóster incluyen problemas en el oído, como el síndrome de Ramsay-Hunt, cardiovasculares, infecciones pulmonares o sobreinfecciones bacterianas de la piel.