Archivo - Imagen de recurso de las instalaciones de GSK. - GSK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía GSK ha anunciado este miércoles los resultados preliminares positivos del ensayo clínico de fase III de no inferioridad OCEAN, que comparó la eficacia y seguridad de 'Exdensur' (depemokimab), administrado dos veces al año, con la de mepolizumab, administrado mensualmente, en pacientes con granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA) que recibían el tratamiento estándar.

El ensayo alcanzó su objetivo primario, demostrando que el nuevo fármaco fue no inferior a la terapia administrada mensualmente en la consecución de la remisión de la enfermedad, un objetivo terapéutico clave en la GEPA, según apunta GSK. A lo largo del ensayo, la incidencia global y la gravedad de los efectos adversos fueron similares en ambos grupos de tratamiento y consistentes con el perfil de seguridad ya conocido.

De este modo, GSK resalta que los resultados respaldan el potencial de este medicamento como la primera opción terapéutica de acción ultraprolongada para pacientes con GEPA, una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la inflamación de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre (vasculitis).

Aunque es poco frecuente, la GEPA puede provocar daño orgánico y llegar a ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. Los pacientes suelen recibir tratamiento con dosis altas de corticosteroides orales e inmunosupresores. Sin embargo, GSK indica que este abordaje no es suficiente para mantener el control de la enfermedad, lo que deja a los pacientes expuestos al riesgo de recaídas y a las complicaciones asociadas al uso a prolongado de estos tratamientos.

Mepolizumab, de GSK, fue el primer fármaco biológico aprobado para la GEPA, pero, según la compañía, sigue existiendo la necesidad de contar con opciones terapéuticas adicionales que ayuden a proporcionar una protección sostenida frente a las recaídas.

"Estos datos refuerzan el perfil de acción ultraprolongada de este medicamento y muestran su potencial para ayudar a los pacientes a alcanzar la remisión de la enfermedad con una pauta de administración de dos veces al año, reduciendo la necesidad de corticosteroides y otros tratamientos inmunosupresores. Esperamos poder compartir los resultados con las autoridades reguladoras para contribuir a seguir mejorando abordaje terapéutico de las personas que viven con GEPA", ha señalado el vicepresidente sénior y director internacional de I+D en Respiratorio, Inmunología e Inflamación de GSK, Kaivan Khavandi.

En este sentido, la compañía ha avanzado que los resultados completos del ensayo se presentarán próximamente en un congreso científico y se publicarán en una revista científica revisada por pares. Asimismo, se utilizarán para respaldar las solicitudes regulatorias ante las autoridades sanitarias de todo el mundo.

Este nuevo fármaco no está autorizado para el tratamiento de la GEPA en ningún país del mundo. En la actualidad, está autorizado en EEUU para el tratamiento del asma grave; y en la UE, Japón, China y el Reino Unido, para el tratamiento del asma grave y la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN).