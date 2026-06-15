El Grupo Asisa facturó más de 2.200 millones de euros en 2025 tras crecer un 19,1%

Asamblea general de Lavinia, accionista único del Grupo Asisa. - AITOR USARBARRENA /ASISA

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Asisa cerró 2025 con una facturación consolidada de 2.227,6 millones de euros, un 19,1% más que en 2024, según el comunicado que ha remitido este lunes la entidad para informar sobre la celebración de la Asamblea General de su accionista único, la cooperativa sanitaria Lavinia, que celebra su 50º aniversario en el presente ejercicio.

El presidente del Grupo Asisa, Francisco Ivorra, ha destacado que los resultados reflejan "la fortaleza del modelo cooperativo de la compañía y su capacidad para combinar crecimiento, inversión y calidad asistencial".

En este sentido, Ivorra ha reconocido que el Grupo ha crecido en un ejercicio "muy complicado", marcado por la mejora de la financiación de Muface tras un periodo que generó "mucha incertidumbre" en el sector. "Crecer nos permite mejorar nuestra solvencia y nuestra capacidad de reinversión para seguir desarrollando nuestra red propia y cuidar cada día a más personas, familias y empresas", ha precisado el presidente de Asisa.

El seguro sigue siendo la principal actividad del grupo. En 2025, Asisa y Asisa Vida facturaron 1.890,52 millones de euros en primas, un 21,1% más respecto a 2024.

En este contexto, el Grupo ha detallado que ya atiende a más de 3,5 millones de asegurados en los diferentes ramos en los que opera: salud y dental, vida, hospitalización y accidentes, mascotas, decesos, asistencia en viajes, pólizas deportivas y hogar --ramo para el que obtuvo autorización reciente por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y con el que la entidad espera ampliar su oferta aseguradora con nuevos productos orientados al cuidado integral de las personas y al desarrollo de su estrategia de diversificación multirramo--.

Además, la compañía ha adelantado que en el primer trimestre de 2026 las aseguradoras del Grupo mantuvieron la tendencia creciente en los ramos en los que tienen presencia y facturaron en primas un total de 481 millones de euros, un 7,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

LA RED ASISTENCIAL FACTURÓ 725,5 MILLONES

En cuanto a su red asistencial propia, liderada por el Grupo Hospitalario HLA, señala que facturó en 2025 unos 725,5 millones de euros, un 7,3% más que en 2024. Además, Asisa destinó 53 millones de euros a inversiones, la mayor parte para la ampliación y la modernización de la red.

El Grupo ha adelantado que estas inversiones han permitido avanzar en proyectos estratégicos en hospitales como HLA Santa Isabel (Sevilla), HLA Perpetuo Socorro (Lleida) y HLA Sanz Vázquez (Guadalajara), así como reforzar la apuesta por la medicina robótica con la incorporación de nuevos robots Da Vinci en HLA Mediterráneo (Almería) y HLA La Vega (Murcia).

En paralelo, la aseguradora ha expusto que continúa impulsando el crecimiento de su red de clínicas especializadas en salud bucodental, oftalmología, reproducción asistida y audiología.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

En el ámbito internacional, la Asamblea de Lavinia constató los avances del proceso de internacionalización, uno de los ejes estratégicos del Grupo. En esta línea, Asisa Portugal incrementó su volumen de primas cerca de un 30%, hasta alcanzar los 24,68 millones de euros, mientras que la compañía sigue ampliando su actividad aseguradora en Italia, donde opera en los ramos de salud, vida, accidentes y seguros dentales.

El Grupo mantiene además proyectos en Suiza, Brasil, Nicaragua, Chile y Oriente Próximo, donde desarrolla actividades aseguradoras, asistenciales, tecnológicas y de gestión hospitalaria. A ello se suma la expansión internacional de 'Tich Consulting' y de su software hospitalario Green Cube, implantado ya en centros sanitarios de 14 países.

A corto plazo, Asisa ha avanzado que 'Tich' seguirá impulsando su expansión por Latinoamérica, Oriente Próximo, Norte de África y Europa.

PLAN ESTRATÉGICO ESG 2023-2030

Otro de los aspectos analizados en la Asamblea fue el avance del proceso de innovación y transformación digital. Así, durante los primeros meses de 2026, Asisa renovó su aplicación móvil y el Área Privada de su web para mejorar la experiencia de los asegurados, facilitar el acceso a los servicios de telemedicina y reforzar su apuesta por la medicina preventiva y personalizada.

"Estas iniciativas forman parte de un proceso más amplio de transformación tecnológica destinado a simplificar los procesos, mejorar la eficiencia y consolidar un modelo de relación más ágil y digital con asegurados y pacientes", ha remachado el Grupo.

Por último, la Asamblea revisó el desarrollo de la Estrategia ESG 2023-2030 y destacó los avances logrados en materia de sostenibilidad. En 2025, el Grupo ASISA superó su objetivo de descarbonización previsto para 2030 al reducir un 82% sus emisiones respecto a 2018.

Asimismo, la compañía ha indicado que continuó impulsando políticas orientadas a la calidad y estabilidad laboral, la igualdad de oportunidades, la formación, la investigación y el apoyo a iniciativas sociales y culturales. Así, a través de la Fundación Asisa, el Grupo destinó 5,3 millones de euros a programas de acción social, patrocinios y donaciones.