Grifols lanza un sistema automatizado para optimizar laboratorios de medicina transfusional

Archivo - Sede de Grifols en en Sant Cugat del Vallès, Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha anunciado este lunes el lanzamiento de Evanzys IH, un sistema automatizado para mejorar la eficiencia y la flexibilidad de los laboratorios de medicina transfusional, es decir, de aquellos que analizan muestras de inmunohematología.

La compañía ha anunciado el lanzamiento de Evanzys IH en la inauguración del Congreso de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea (ISBT) que se celebra en Kuala Lumpur (Malasia), informa este lunes en un comunicado.

Es un sistema "de última generación" que optimiza las operaciones en laboratorios de cualquier tamaño, reduciendo la intervención manual y permitiendo la obtención de los resultados transfusionales de forma más segura y rápida.

Con este nuevo sistema, incorpora un nuevo sistema a sus servicios de inmunohematología (junto a Erytra y ErytraEflexis), un sector en que crece la demanda de los laboratorios de flujos de trabajo "escalables, conectados y preparados para el futuro".

ANTONIO MARTÍNEZ

El presidente de Grifols Diagnostic, Antonio Martínez, ha explicado que esta solución tecnológica es la "más innovadora" en el campo modular, y que permite satisfacer las necesidades de automatización de los laboratorios manteniendo altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.

Con Evanzys IH, la compañía amplía su cartera de soluciones de tipaje sanguíneo, que permiten analizar millones de muestras de donantes y pacientes anualmente y son prueba de "la posición de Grifols como líder global" en tecnologías de cribado y tipaje sanguíneo.

CONGRESO ISBT

Más allá del lanzamiento de Evanzys IH, en el ISBT 2026 la compañía ha presentado otras innovaciones en inmunohematología y cribado de donantes, enfocadas principalmente a la automatización todal y la conectividad digital de los laboratorios, junto al programa de soporte EVANZcare.

Son soluciones integradas que contribuyen a automatizar todo el flujo de trabajo en los laboratorios, desde la manipulación de muestras hasta la gestión de resultados, con total trazabilidad e información sobre el rendimiento en tiempo real.