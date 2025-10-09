Empresas.- Grifols-Biotest lanza Yimmugo en Estados Unidos

Archivo - Sede de Grifols - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Biotest (Grupo Grifols) ha empezado a comercializar en Estados Unidos Yimmugo, una "innovadora" inmunoglobulina intravenosa para tratar inmunodeficiencias primarias (IP), anuncia este jueves en un comunicado.

En 2024 llegó la aprobación de la estadounidense FDA para comercializarse en el país, y ahora con su lanzamiento se amplía el acceso a tratamientos, ante "la creciente demanda de inmunoglobulinas para tratar a pacientes que viven con inmunodeficiencias primarias y otras afecciones médicas en el país".

Se estima que 1 de cada 1.200 personas en EE.UU. padece IP, con la cual el sistema inmunológico no funciona correctamente o tiene una capacidad reducida para combatir infecciones y enfermedades.

Grifols ha destacado que refuerza así la cartera de terapias con inmunoglobulinas que ya ofrece a pacientes en EE.UU., incluidas formulaciones intravenosas y subcutáneas, y constata que la demanda global de tratamientos con inmunoglobulinas "continúa creciendo", con una tasa anual estimada del 6,9%.

Yimmugo se fabrica con un proceso de última generación en la planta Next Level de la compañía en Dreieich (Alemania), también certificada por la FDA, y es el primer producto aprobado de la nueva planta de producción Biotest Next Level.

DESDE 2002 EN EUROPA

Este tratamiento ya tiene la aprobación para el mercado europeo y desde 2022 se comercializa en Europa, y ahora Grifols espera que su introducción en EE.UU. (donde lo distribuirá Kedrion Inc.) "contribuya significativamente a las ventas" del grupo y respalde la estrategia de crecimiento futuro.

El Chief Scientific Innovation Officer de Grifols y CEO de Biotest, Jörg Schüttrumpf, ha definido el lanzamiento en EE.UU. como un hito en la estrategia a largo plazo de Biotest, y lo considera un reflejo del "compromiso" de Grifols y Biotest con la innovación y con el acceso a tratamientos.

YIMMUGO

Yimmugo es un preparado de inmunoglobulina G polivalente de plasma sanguíneo humano para administración intravenosa (IVIg) desarrollado recientemente.

La solución sin azúcar lista para usar está aprobada en EE.UU. para la terapia de reemplazo en síndromes de deficiencia de anticuerpos primarios.