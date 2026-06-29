Archivo - Sede de Grifols en Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grifols, en el marco del ensayo clínico de fase 3 Swift-Sc, ha administrado la primera dosis a un paciente de una terapia subcutánea para tratar una enfermedad genética rara que acaba derivando en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), informa en un comunicado este lunes.

El ensayo tiene el objetivo de evaluar una nueva formulación subcutánea para tratar la falta de la proteína alfa1-antitripsina, que origina la enfermedad en los pacientes, que tienen un déficit genético de esta proteína protectora presente en el plasma y que protege a los pulmones de la inflamación provocada por infecciones y por agentes irritantes inhalados como el tabaco.

La terapia en investigación utiliza una concentración del 15% del inhibidor de la proteína, aproximadamente tres veces más que la formulación intravenosa estándar, lo que posibilita su administración por vía subcutánea.

Desde Grifols han valorado las ventajas administrar la dosis de forma subcutánea, ya que permite a los pacientes autoadministrarse el tratamiento fuera del ámbito clínico, reduce la dependencia de los centros de infusión o de las visitas de asistencia sanitaria a domicilio y ofrece una mayor flexibilidad en cuanto al momento y el lugar en que se administra el tratamiento.

Según el vicepresidente ejecutivo de Biopharma Industrial and Scientific Innovation de Grifols, Eduardo Herrero, el estudio permite a la compañía explorar opciones de tratamiento para administrar la terapia "de una forma que se adapta mejor a las preferencias de los pacientes".