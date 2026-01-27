Gilead Sciences premia con las Becas Gilead PRISMA proyectos que mejoran la atención de personas con VIH

Imagen de la entrega de las Becas. - GILEAD SCIENCES

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Gilead Sciences ha comunicado los cinco proyectos galardonados de la primera edición de sus Becas Gilead PRISMA (PRograma de Implementación de herramientas innovadoras de Soporte para mejorar el diagnóstico, la retención y el Manejo Asistencial de las personas con VIH), que cuentan con una dotación total de 150.000 euros, pudiendo recibir cada proyecto un máximo de 30.000 euros.

Estas becas nacen con el objetivo de impulsar iniciativas innovadoras de investigación científica, desarrollo tecnológico y educación médica. En concreto, el programa pone el foco en colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o con dificultades de acceso al sistema sanitario, como migrantes, personas que practican chemsex, mayores de 55 años, personas sin hogar o trabajadoras del sexo, entre otros.

"Las Becas PRISMA son fiel reflejo del compromiso de Gilead con las personas con VIH, una infección que sigue representando uno de los principales retos epidemiológicos a nivel global. Para poder dar respuesta a las necesidades que aún persisten y lograr el fin de la epidemia, es fundamental trabajar de forma conjunta con la comunidad médica y las entidades comunitarias para impulsar proyectos que favorezcan el diagnóstico temprano, mejoren la vinculación con el sistema sanitario y permitan ofrecer una atención más eficiente y personalizada a aquellos colectivos más vulnerables", ha indicado la directora médica de Gilead Sciences para España y Portugal, Marisa Álvarez.

La selección de los proyectos galardonados con las Becas PRISMA ha sido realizada por un Comité de Evaluación independiente integrado por especialistas en VIH y por representantes de entidades comunitarias, que han valorado la calidad científica y metodológica de las propuestas, así como su potencial impacto en la práctica clínica y su adecuación a las necesidades actuales de las personas con VIH.

"Las becas nacen para llenar un vacío. Hay colectivos en los que el acceso tanto al diagnóstico como al tratamiento es difícil: situaciones de indigencia o en colectivos como los trabajadores del sexo o población migrante. Estas becas ofrecen la oportunidad de que se lleven a cabo proyectos y experiencias que puedan ser exportadas a niveles más amplios", ha señalado Julián Olalla, presidente del Comité de Evaluación de las primeras Becas Gilead PRISMA y facultativo especialista del Área de Medicina Interna del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella.

Los proyectos becados en la primera edición ha sido realizados por CESIDA y Apoyo Positivo; ONGs especializadas del área metropolitana de Barcelona; Salud entre culturas; ONG Surt, y la Asociación Nueva Vida, ACCAS y Cáritas Diocesana de Santander Cantabria.