Imagen de la jornada. - GILEAD

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Gilead Sciences ha celebrado una nueva edición de las 'Jornadas ÉNFHASIS', un encuentro nacional dirigido a los jefes de servicio de farmacia hospitalaria, que ha reunido a profesionales y expertos del ámbito sanitario para reflexionar sobre los principales retos de gestión a los que se enfrenta esta especialidad, entre ellos, la inteligencia artificial y el liderazgo en la gestión sanitaria.

Las jornadas cuentan con el aval científico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). La edición de este año, bajo el lema 'La Farmacia Hospitalaria no se detiene', ha puesto el foco en la necesidad de anticiparse a los cambios, aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y fortalecer el liderazgo de los profesionales en un entorno sanitario marcado por una creciente complejidad en la gestión y una profunda transformación tecnológica.

A lo largo de las dos jornadas, los participantes han abordado algunos de los principales desafíos que marcarán el futuro de la farmacia hospitalaria, con especial atención al papel de la inteligencia artificial, la toma de decisiones y las nuevas capacidades de liderazgo necesarias para afrontar la transformación del sistema sanitario.

La primera jornada ha estado centrada en las oportunidades y los retos de incorporar soluciones digitales basadas en inteligencia artificial al Sistema Nacional de Salud. Durante la segunda jornada, el debate se ha centrado en el liderazgo, la negociación y la planificación estratégica como herramientas para impulsar la evolución de los servicios de farmacia hospitalaria.

"El papel del jefe de servicio de Farmacia es más estratégico que nunca y va mucho más allá de la gestión del medicamento. Los servicios de Farmacia son fundamentales para que la toma de decisiones se traduzca en valor real para el sistema sanitario y para los pacientes, favoreciendo su incorporación de la innovación de forma rigurosa, equitativa y sostenible, y contribuyendo a mejorar los resultados en salud y el uso racional de los medicamentos. La innovación es un motor esencial para mejorar la salud de las personas y la sostenibilidad del sistema sanitario: aporta nuevas opciones terapéuticas, transforma el abordaje de enfermedades graves y genera valor en toda la cadena asistencial, especialmente en la farmacia hospitalaria", ha destacado el director ejecutivo de Value & Access de Gilead España y Portugal, Ignacio Schoendorff.

Por su parte, Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), ha destacado el valor de estas jornadas como espacio de encuentro para los responsables de los servicios de Farmacia Hospitalaria.

"'ÉNFHASIS' se ha consolidado como una cita imprescindible para los jefes de servicio de farmacia hospitalaria, en la que cada año tenemos la oportunidad de compartir experiencias y debatir sobre cuestiones fundamentales para el desarrollo de nuestros equipos y organizaciones. En esta edición abordamos retos de gran actualidad, como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, el liderazgo y la negociación como claves para transformar las organizaciones sanitarias y la importancia de una planificación estratégica que nos permita anticiparnos a los cambios. Todo ello con el objetivo de seguir impulsando el papel de la farmacia hospitalaria y contribuir a la evolución de nuestro sistema sanitario", ha finalizado.