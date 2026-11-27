Archivo - Gilead impulsa una acción para el diagnóstico de hepatitis Delta entre la comunidad rumana residente en España - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MAGICMINE - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Gilead Sciences ha impulsado la iniciativa 'Hilos que Detectan', acción de sensibilización y concienciación con la que busca promocionar el diagnóstico de la hepatitis Delta entre la comunidad rumana residente en España.

La campaña, que se centra en una enfermedad crónica que es la variante más agresiva de las hepatitis virales y la que progresa con mayor rapidez hacia el daño hepático, pone su foco en los ciudadanos del país del este europeo por la mayor prevalencia de hepatitis Delta observada en determinadas regiones, entre ellas Rumanía, así como por su importante presencia en el país, donde constituyen una de las comunidades extranjeras más numerosas.

Además, aborda el hecho de que la patología presenta pocos síntomas hasta que se desarrollan graves complicaciones, por lo que el cribado de la infección por el virus de la hepatitis B(VHB) o el de la Delta (VHD) se considera clave para el diagnóstico precoz de la hepatitis D, permitiendo mejorar el pronóstico de las personas infectadas. De este modo, el objetivo es acercar información sobre la enfermedad mediante un enfoque cultural y de proximidad, utilizando las tradiciones y los símbolos de identidad de Rumanía para dar visibilidad a la patología y fomentar su detección temprana.

"La eliminación de las hepatitis virales no depende únicamente de los avances científicos, sino también de nuestra capacidad para conseguir que la información y las oportunidades de diagnóstico lleguen a todas las personas", ha indicado en este sentido la directora de la Unidad de Enfermedades Hepáticas de Gilead España y Portugal, Natalia Granados, quien ha añadido que la iniciativa pretende "conectar con la comunidad rumana desde su propia identidad cultural y demostrar que comprender la realidad de cada comunidad es fundamental para encontrar nuevas formas de acercar la salud".

'UN BORDADO QUE REVELA LO QUE LA HEPATITIS DELTA OCULTA'

Por ello, la acción se desarrolla bajo el lema 'Un bordado que revela lo que la hepatitis Delta oculta', y es que se inspira en uno de los elementos más representativos de la cultura rumana: la ie, una blusa tradicional cuyos bordados cuentan historias y cuyos patrones forman parte de la identidad cultural del país. De hecho, el arte de elaborarla, transmitido de generación en generación, fue reconocido por la UNESCO, en 2022, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Así, los característicos patrones geométricos, formados por rombos y líneas cruzadas, adquieren en la iniciativa del laboratorio un nuevo significado inspirando un código QR que conecta tradición y salud, invitando a descubrir más sobre la hepatitis Delta, sus riesgos, la importancia de su detección y dónde acceder a las pruebas. Además, va a contar con la colaboración de asociaciones culturales y el apoyo de la Embajada y los Consulados de Rumanía en España, que contribuirán a su difusión.

Otro aspecto que abarca es la inclusión de una campaña de comunicación en medios y redes sociales para ampliar su alcance, así como jornadas de cribado mediante unidades móviles, que facilitarán el acceso a las pruebas diagnósticas aprovechando encuentros y celebraciones de la comunidad rumana en España. En concreto, para el lanzamiento del proyecto, estará presente en varias festividades en torno al día Nacional de Rumanía en Torrejón de Ardoz (Madrid), el 29 de noviembre; en Roquetas de Mar (Almería), los días 5 y 6 de diciembre; y en Castellón de la Plana, el 12 de diciembre.

Con todo ello, el objetivo es acercar la detección temprana, ya que la infección por ambos virus se asocia con un mayor riesgo de cirrosis, cáncer de hígado, trasplante hepático y mortalidad. En este contexto, aumentar el conocimiento sobre la enfermedad y facilitar el acceso a las pruebas diagnósticas resulta fundamental para favorecer un diagnóstico precoz y mejorar el pronóstico de las personas afectadas.