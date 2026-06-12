Gilead dona más de 2.000 viales de remdesivir a Uganda para apoyar la respuesta frente al brote de ébola

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Gilead Sciences ha anunciado este viernes la donación de más de 2.000 viales de su tratamiento antiviral intravenoso remdesivir a la República de Uganda para reforzar la respuesta sanitaria frente al actual brote de ébola de la variante Bundibugyo (BVD, por sus siglas en inglés).

"En Gilead, somos conscientes de la urgencia y del impacto humano que conllevan las emergencias sanitarias mundiales, así como de la responsabilidad de actuar con rapidez", ha afirmado la vicepresidenta de Desarrollo Clínico en Virología de Gilead Sciences, Anu Osinusi.

Según informa la compañía, remdesivir se está proporcionando para respaldar la respuesta al brote de ébola en Uganda en el marco tanto del uso compasivo como del Uso de Emergencia Monitorizado de Intervenciones No Registradas y en Investigación -MEURI, por sus siglas en inglés- para el tratamiento de la enfermedad por el virus del ébola Bundibugyo.

"Partiendo de décadas de experiencia en la respuesta frente a enfermedades infecciosas graves, nuestros equipos trabajan junto a nuestros socios con determinación y sentido de propósito para apoyar la respuesta a este brote", ha añadido Osinusi.

Paralelamente, Gilead se está preparando para atender solicitudes procedentes de la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios regionales y mundiales, tanto para remdesivir como para obeldesivir, un agente antiviral oral en investigación, en el contexto de una respuesta regional más amplia frente a la enfermedad por el virus del ébola Bundibugyo, incluido el apoyo a varios ensayos clínicos previstos.

Durante la última década, Gilead subraya que ha contribuido a las respuestas frente a múltiples brotes de filovirus en el África subsahariana mediante la donación de remdesivir para uso de emergencia y uso compasivo, así como para uso en investigación en ensayos clínicos.

Así, la compañía destaca que remdesivir ha demostrado una actividad preclínica prometedora frente a múltiples filovirus, si bien no ha sido aprobado para el tratamiento de enfermedades por filovirus en ningún país. La seguridad y eficacia de remdesivir frente a la cepa Bundibugyo aún no han sido establecidas, mientras que los estudios en curso tienen como objetivo generar esta evidencia.

ACERCA DE REMDESIVIR

Remdesivir es un profármaco análogo de nucleótido inventado y desarrollado por Gilead, sobre la base de más de una década de investigación antiviral de la compañía. Remdesivir presenta actividad antiviral de amplio espectro tanto 'in vitro' como en modelos animales frente a múltiples patógenos virales, incluidos Marburgo, Ébola, SARS, MERS y SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19.

El profármaco ha sido aprobado como tratamiento frente a la COVID-19 en aproximadamente 50 países de todo el mundo. Hasta la fecha, remdesivir se ha puesto a disposición de más de 14,5 millones de pacientes en todo el mundo, incluidas más de 8,1 millones de personas en países de ingresos bajos y medianos a través del programa de licencias voluntarias de Gilead.