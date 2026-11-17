Archivo - Gilead amplía el acceso al fármaco experimental obeldesivir contra el virus Bundibugyo causante del ébola - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Gilead ha anunciado la ampliación del acceso al fármaco experimental obeldesivir contra el virus Bundibugyo causante del ébola, para lo que ha llevado a cabo una autorización voluntaria mediante la firma de acuerdos de licencia sin pago de 'royalties' con tres fabricantes de medicamentos genéricos.

De esta manera, el objetivo es respaldar el posible acceso futuro al antiviral en investigación como profilaxis postexposición (PEP, por sus siglas en inglés) para la enfermedad. Para ello, los convenios abarcan 127 países, principalmente de ingresos bajos y medios-bajos -en consonancia con el alcance geográfico de los acuerdos de licencia voluntaria existentes del laboratorio para remdesivir para la Covid-19-, e incluyen a todas las naciones africanas que han notificado casos durante el actual brote.

Con ello, Gilead espera respaldar la preparación de la fabricación, la transferencia de tecnología y la planificación del suministro mientras el ensayo de campo en curso de PEP para el ébola (EBO-PEP) evalúa obeldesivir como tal para la enfermedad por el virus Bundibugyo causante del ébola. El estudio es aleatorizado, en Fase 3, controlado con placebo y coordinado por la Alianza Internacional para la Acción Médica (ALIMA, por sus siglas en inglés) y sus socios, y evalúa el compuesto para personas con alto riesgo de desarrollar enfermedad vascular sanguínea por ébola.

MIENTRAS SE LLEVA A CABO LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

"La respuesta a las enfermedades infecciosas emergentes, incluida la enfermedad por el virus del ébola, requiere no solo innovación científica, sino también una planificación temprana y colaboración para garantizar que los medicamentos eficaces lleguen a las personas que los necesitan lo antes posible", ha explicado el vicepresidente de Gilead Patient Solutions, Gilead Sciences, Jaime McCoy, quien ha añadido que los acuerdos reflejan el "compromiso" de preparación "para el acceso futuro mientras se lleva a cabo la investigación clínica".

A su juicio, la meta es hallarse "mejor preparados para responder si estos medicamentos en investigación demuestran ser beneficiosos y obtienen la aprobación regulatoria". En esta línea, la compañía está actualizando sus acuerdos de licencia voluntaria existentes para remdesivir para incluir la enfermedad por filovirus, lo que refuerza un posible acceso futuro si los resultados del ensayo 'PARTNERS', patrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respaldan su uso como tratamiento para la enfermedad por el virus Bundibugyo causante del ébola y está pendiente de posibles aprobaciones regulatorias.

Además, Gilead ha donado recientemente más de 2.000 viales de remdesivir a Kenia para su uso experimental como tratamiento y PEP para personas con diagnóstico confirmado de enfermedad por el virus Bundibugyo causante del ébola o ciudadanos que hayan estado en contacto cercano con un caso positivo.

Por último, el laboratorio, que ha concretado que las compañías que han suscrito los acuerdos de licencia voluntaria son Dr. Reddy's Laboratories, Eva Pharma y Ferozsons Laboratories, ha informado de que "ya se están llevando a cabo conversaciones sobre la transferencia de tecnología y se están negociando acuerdos con otros fabricantes". Según los entendimientos, las empresas estarán autorizadas a fabricar y suministrar obeldesivir en el territorio permitido, siempre que cuenten con datos clínicos y las autorizaciones regulatorias correspondientes.