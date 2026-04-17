Empresas.- GigaGen presenta datos positivos de fase 1 de su candidato oncológico anti-CTLA-4, GIGA-564

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MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía biotecnológica GigaGen, filial de Grifols, ha presentado datos positivos de fase 1 de su candidato oncológico GIGA-564, un anticuerpo monoclonal anti-CTLA-4 no bloqueante diseñado para actuar sobre el CTLA-4 (antígeno 4 asociado a los linfocitos T citotóxicos), de una forma diferente a la de los anticuerpos bloqueantes tradicionales contra este antígeno.

La compañía, especializada en el desarrollo de medicamentos innovadores basados en anticuerpos para el tratamiento de inmunodeficiencias, enfermedades infecciosas y cánceres resistentes a inmunoterapia, ha presentado sus datos en el Congreso Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR, por sus siglas en inglés) que se celebra en San Diego, EEUU, del 17 al 22 de abril.

Hasta la fecha, en este primer estudio de fase 1 en seres humanos, GIGA-564 ha mostrado un perfil positivo de seguridad y tolerabilidad, junto con señales tempranas de actividad antitumoral como agente único en pacientes con tumores sólidos metastásicos o localmente avanzados.

"En esta fase temprana, resulta especialmente destacable observar un perfil de seguridad favorable junto con una actividad antitumoral preliminar tanto en pacientes refractarios a anti-PD-1 como en aquellos inmuno-oncológicos que no han recibido tratamiento previo", afirma el doctor James Gulley, investigador principal del estudio, perteneciente al Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EEUU.

"GIGA-564 presenta un mecanismo de acción diferenciado, y espero con interés seguir evaluando su potencial en cánceres altamente refractarios con una gran necesidad clínica no cubierta", ha añadido Gulley.

La compañía señala que de los 22 pacientes tratados cuyo tamaño tumoral pudo evaluarse: dos pacientes mostraron respuestas parciales según los criterios RECIST 1.1; nueve pacientes presentaron enfermedad estable según conforme a RECIST 1.1, incluidos dos pacientes que cumplían los criterios de respuesta menor definidos en el protocolo; además, la tasa de control de la enfermedad (Respuesta Parcial (RP) + Enfermedad Estable (SD)) fue del 50 por ciento.

GIGA 564 demostró un perfil de seguridad favorable, con un único evento de toxicidad limitante de dosis. La escalada de dosis (hasta 20 mg/kg cada tres semanas) se llevó a cabo según lo previsto y no se superó la dosis máxima tolerada.

El vicepresidente sénior de GigaGen, Carter Keller, Carter Keller, ha recordado que "sigue existiendo una necesidad no cubierta de terapias innovadoras para los tumores sólidos, y estos datos preliminares demuestran que GIGA-564 tiene el potencial de mejorar los resultados clínicos de los pacientes".