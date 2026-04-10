Empresas.- La Fundación AstraZeneca convoca sus décimos Premios Jóvenes Investigadores, dotados con un millón de euros

Archivo - La Fundación AstraZeneca convoca sus décimos Premios Jóvenes Investigadores, dotados con un millón de euros - FUNDACIÓN ASTRAZENECA - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AstraZeneca ha abierto la convocatoria de la décima edición de sus Premios Jóvenes Investigadores, iniciativa que está dotada con un millón de euros y que busca, bajo el lema 'Ciencia se escribe con compromiso', impulsar el talento científico joven en España.

"Defendemos firmemente la capacidad de la ciencia para transformar realidades y anticiparnos a la enfermedad, así como el papel esencial que desempeñan los jóvenes investigadores en este avance", ha subrayado la vicepresidenta de esta organización y de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de la compañía farmacéutica AstraZeneca España, Marta Moreno.

Por ello, se va a llevar a cabo una nueva edición de esta acción, que coincide con el 25º aniversario de la Fundación AstraZeneca. Esta confluencia refuerza el valor de unos galardones que, año tras año, impulsan el talento emergente y consolidan un ecosistema científico cada vez más sólido, y es que, desde su creación, se ha invertido 4,2 millones de euros y más de 100 jóvenes investigadores han recibido apoyo.

"Esta convocatoria es especialmente significativa", ya que son "10 años de compromiso ininterrumpido", una década en la que "nuestro propósito ha sido acompañar a los científicos noveles en el desarrollo de sus proyectos y contribuir a que sus ideas se conviertan en soluciones reales que marquen la diferencia", ha continuado Moreno.

AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO MÉDICO

El objetivo de todo ello es avanzar en el conocimiento médico y desarrollar soluciones que mejoren la vida de las personas. Asimismo, se busca el fomento de sinergias entre grupos de investigación noveles, impulsando también la incorporación de nuevas metodologías innovadoras y herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial (IA), aplicadas a la investigación en salud.

"Creemos en la fuerza de la investigación colaborativa y seguiremos respaldando a quienes, con su dedicación y talento, están impulsando hoy el futuro y la prevención de la salud", ha manifestado la vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca, organización que ha explicado que, junto con la investigación innovadora, se valora que ésta pueda mejorar la calidad de vida de las personas que sufren una enfermedad.

En cuanto a la forma de participar en este certamen, se ha indicado que los investigadores pueden presentar, opcionalmente, una carta de apoyo de una asociación de pacientes en la que se exponga el impacto esperado de los resultados del proyecto de investigación dirigido a la atención sanitaria, la mejora en la salud y la calidad de vida de los pacientes, un aspecto que se valorará positivamente a la hora de seleccionar los proyectos galardonados.

Así, los interesados, que si obtienen el galardón recibirán 225.000 euros cada uno para continuar desarrollando sus investigaciones y contribuir a mejorar la salud de la sociedad, pueden enviar sus proyectos a 'jovenes.investigadores@astrazeneca.com' hasta el 16 de junio, según establecen las bases de la convocatoria, que pueden consultarse y descargarse en la web de la Fundación AstraZeneca.

Estos deben ser en red integrados por al menos tres grupos de investigación de al menos tres comunidades autónomas, liderados por investigadores principales nacidos en 1981 o fecha posterior, con una producción científica que pueda convertirlos en grupos altamente competitivos.

Además, deben presentar una única propuesta de actuación diferenciada e innovadora y, una vez cerrado el periodo de inscripciones, la evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por un panel de expertos independientes seleccionados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Tras ello, se elevarán al Consejo Científico Asesor de la Fundación, que llevará a cabo un estudio de las mismas.

CUATRO PRIORIDADES TEMÁTICAS

Las candidaturas deberán centrarse en cuatro prioridades temáticas: 'Cardiovascular, Renal y Metabolismo', 'Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología', 'Respiratorio e Inmunología' y 'Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles'. Todas compartirán el objetivo de facilitar la obtención de resultados trasladables que impacten en la mejora y prevención de la salud de los pacientes y generar un mayor conocimiento científico.

Por su parte, en relación con la distinción del Premio Honorífico a la Excelencia en la Trayectoria Científica, la presentación de propuestas de candidatos será realizada exclusivamente por el Patronato de la Fundación AstraZeneca.

"El ISCIII está comprometido con las iniciativas, como estos Premios Jóvenes Investigadores, que fomentan la ciencia biomédica y la traslación de sus resultados a la sociedad", ha indicado su directora, Marina Pollán, ya que esta institución apoya la evaluación de proyectos en estos galardones. "Especialmente importante es el estímulo a las nuevas generaciones, que permitirán continuar mejorando nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) aportando nuevo conocimiento", ha finalizado.